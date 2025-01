El Ayuntamiento de Madrid finaliza las actuaciones de comprobación en el piso de la pareja de Ayuso

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha dado por "concluidas" las actuaciones municipales de comprobación de la legalidad del piso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un procedimiento "en suspenso después de que Alberto González Amador interpusiera un recurso contencioso-administrativo al entender que su actuación era correcta desde un inicio".

"No da para más", ha insistido la portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, minutos después de que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, haya anunciado que su formación pondrá una instancia al Ayuntamiento por "no sancionar" a González Amador por las obras de su piso asegurando que el expediente urbanístico "no está cerrado como dijo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida".

Maestre ha detallado que su formación tuvo acceso este miércoles al expediente y ha asegurado que "no está cerrado como aseguró Almeida en diciembre". "Ya le gustaría también a la oposición del Gobierno de España tener respuesta a muchas de las cuestiones que plantean un Gobierno que ha sido condenado varias veces, tanto la parte de Sumar, como la parte socialista, por ocultar información a la oposición y al resto de ciudadanos a través de sus peticiones", ha lanzado vicealcaldesa.

En relación a este expediente, "las actuaciones municipales de comprobación han concluido", ha asegurado Sanz. "Se hizo un expediente de legalización, como tantas veces se hace en esta ciudad. Se confirmó por parte de los técnicos municipales que todas las obras de esa vivienda eran legalizables y que lo único que había que cambiar eran unos aires acondicionados", ha explicitado.

"En suspenso"

"En este momento el procedimiento está simplemente en suspenso porque el señor González Amador ha interpuesto un recurso contencioso administrativo al entender que su actuación era correcta desde un inicio, cuando solicitó las declaraciones responsables antes de iniciar esas obras", ha detallado la vicealcaldesa.

En el Ayuntamiento están "a la espera de que lógicamente se resuelva ese recurso en los tribunales para concluir definitivamente el expediente municipal". Inma Sanz ha insistido en que "están concluidas las actuaciones municipales de comprobación, está suspendido el proceso porque hay un recurso interpuesto ante los tribunales y una vez que se resuelva ese recurso definitivamente se podrá cerrar ese expediente municipal". "Eso es todo, nada más y nada menos", ha zanjado.

"Alguien beneficiado no recurre"

"Digo de manera muy contundente que la izquierda miente una vez más. Mintió cuando dijo que ocultábamos información porque han tenido acceso a todas y cada una de las fases de este expediente. Miente también cuando dice que se da un trato de favor a este señor y se busca una polémica que no da para más", ha cargado contra Maestre.

González Amador ha acudido a los tribunales, por lo que "no parece que si alguien se entiende beneficiado por una actuación administrativa vaya a los tribunales a recurrirla sino más bien porque se ha podido sentir perjudicado por el procedimiento del Ayuntamiento de Madrid".

Inma Sanz ha cuestionado las acusaciones de Más Madrid "el día después de que el fiscal general del Estado, imputado, no haya contestado a las preguntas del juez que está instruyendo su caso por revelación de secretos o el día después de que la portavoz socialista, Reyes Maroto, no se acordara de nada de con quién había hablado, para qué, en qué cuestiones, ya no sabe si tiene mensajes o no los tiene" con el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.