Alondra de la Parra, directora de la ORCAM, y Chula The Clown estrenan la suma de sus talentos en la agenda cultural CAM

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid acoge este fin de semana, dentro de la programación de Canal Hispanidad, el estreno de The Silence of Sound, el nuevo trabajo de Alondra de la Parra, directora de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), junto con la artista Gabriela Muñoz, más conocida como Chula The Clown. Es la historia de la vida contada como un sueño donde confluyen música, humor, circo, luz y color y estará en los Teatros del Canal (en la Sala Roja Concha Velasco, del viernes 28 de febrero al domingo 2).

De la Parra y Chula The Clown han creado un universo fantástico donde ilusión y realidad se dan la mano, con una puesta en escena nacida del deseo de mostrar los diferentes rostros de la música. La obra mezcla la música orquestal y las artes escénicas, recurre a un relato narrativo para aportar información sobre los diferentes instrumentos, cuyo sonido se va identificando los personajes.

La selección musical está conformada por partes de diferentes obras, movimientos dispuestos unos junto a otros de forma no convencional, en un caleidoscopio de diferentes perspectivas que conducen por la historia. Incluye, entre otras, piezas de Bela Bartók, Rimsky-Kórsakov, Debussy, Massenet, Sibelius, Hamilton, Weber, Prokofiev, Ibarra y Brahms, con melodías tan conocidas como El vuelo del moscardón o Sinfonía número 3 de Brahms, y otras menos famosas como In the belly of the whale, comisionada para este espectáculo, o de la sinfonía Las antesalas del sueño.

Por su parte, la Sala Negra cuenta (hasta el 9 de marzo) con Ella, el nuevo trabajo del dramaturgo y director de escena Albert Boadella, escrita a partir de una idea de la soprano y protagonista del espectáculo María Rey-Joly.

Durante cerca de una hora y media, Rey-Joly es la única intérprete en escena, a la que acompañan dos músicos (pianista y violinista). En una especie de ida y vuelta, el personaje pasa del canto a la palabra y de la palabra al canto, interpretando canciones de compositores como Poulenc, Schubert, Strauss, Bernstein, Edith Piaf, Saint-Saëns o Kurt Weill.

Más escenarios en Madrid y otros municipios

Coincidiendo con el centenario de Carmen Martín Gaite, el Teatro de La Abadía acoge desde el jueves 27 las representaciones de su novela más teatral, El cuarto de atrás (Sala Juan de la Cruz, hasta el 16 de marzo), con adaptación de María Folguera y dirección de Rakel Camacho, protagonizada por Emma Suárez, Alberto Iglesias y Nora Hernández.

Asimismo, en su Sala José Luis Gómez continúa El sillón K. Cartas desde el olvido: Carmen Conde y Katherine Mansfield (hasta el domingo 2), dirigida por Paula Paz. Una obra dedicada a la escritora Carmen Conde y su relación epistolar unidireccional con Katherine Mansfield, fallecida doce años atrás.

En San Lorenzo de El Escorial, en el Real Coliseo Carlos III podrá disfrutarse del recital Intermezzi (sábado 1), en el que la Camerata Antonio Soler interpretará de forma escenificada e historicista diferentes piezas musicales de Giuseppe Ponzo, compositor italiano que pasó gran parte de su vida en España al servicio del rey Carlos IV.

Volviendo a la capital, los amantes del flamenco podrán contemplar a la bailaora y creadora madrileña Mónica Iglesias, uno de los valores en alza del panorama de la danza flamenca actual, que presentará junto a su compañía el espectáculo Ciprés y azahar, (sábado 1, en el Centro Cultural Paco Rabal). Mientras el mismo día, en el Centro Cultural Pilar Miró la bailaora y coreógrafa Marta Gálvez explorará los diferentes lenguajes de la danza española en su Dama noche.

Exposiciones por toda la región

Las propuestas expositivas de la Comunidad de Madrid, todas gratuitas, continúan en sus diferentes espacios, destacando por su número y alcance las que llevará la Administración regional a lo largo de 2025 por los 77 municipios adheridos a la Red de Exposiciones Itinerantes (Red Itiner).

Son un total de diez muestras temporales, entre las que se encuentran tres sobre creación contemporánea: Francisco Bores en el Madrid de las primeras vanguardias, que aborda la estancia del pintor en Madrid; Un cuento de hadas. Arte y activismo en la era de la basura, homenaje al poder transformador del arte a través del reciclaje y la técnica del collage, y Tirando del hilo. Lenguajes textiles en el arte contemporáneo, que incluye esculturas, tapices o patchwork de creadores como Elian Stolarsky, Soledad Santiesteban o Elisa Ortega Montilla.

Las artes gráficas, por su parte, están presentes con dos de las exposiciones. Salvador Dalí. La Divina Comedia ofrece la oportunidad de adentrarse en el particular universo creativo del artista, con la edición que realizó del clásico italiano en 1965, con motivo del 700º aniversario del nacimiento de Dante Alighieri. También El espíritu del samurái. Estampas japonesas de honor y valor, formada por 45 grabados originales de la época del ukiyo-e (siglos XVII a XIX), procedentes de la colección Bujalance.

La historieta se encuentra representada con Pensar el cómic. Un viaje por el arte de la narración gráfica, que propone un recorrido visual a través de más de 60 piezas y reproducciones. Y la fotografía tiene una destacada presencia en la Red con cuatro propuestas: Jordi Socías. Al final de la escapada; 1975. Cambio de tercio; Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad y Región. Fotografía, paisaje y patrimonio.

Por su parte, la Sala Canal de Isabel II continúa ofreciendo Caprile Lorenzo, un viaje por la vida y obra del modista a través de más de un centenar de sus vestidos más icónicos, convertidos ya en historia de la moda. Puede visitarse hasta el 30 de marzo, con reserva previa.

La Sala Alcalá 31 propone Secundino Hernández en obras, primera exposición institucional del pintor madrileño en su ciudad natal, planteada como un itinerario por sus casi 30 años de carrera artística. Mientras, la Sala de Arte Joven acoge la muestra Las iguanas van a morder a los hombres que no sueñan, comisariada por Raquel Algaba, con creaciones de cinco artistas emergentes que analizan las fuerzas de la naturaleza y los ciclos vitales. Ambas permanecerán hasta el 20 de abril.

En el caso del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (CA2M), con sede en Móstoles, la temporada expositiva ha comenzado con Ría, un monográfico que recorre los últimos 15 años de la obra del artista mexicano Jorge Satorre. Puede visitarse hasta el 31 de agosto.

Paralelamente, bajo el título Juego infinito de cuerdas bajo el sol, la ilustradora Maria Medem propone no sólo ocupar las paredes del CA2M con algunos de sus dibujos, sino que también ha desarrollado una instalación realizada sobre distintos textiles, sobre distintas zonas no expositivas, como los huecos de la escalera o la biblioteca.

Por último, cabe recordar que continúa (hasta el 31 de julio) Flamboyant. Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria, muestra organizada por la Fundación Casa de Alba con el patrocinio del Gobierno regional. Se trata de una oportunidad única para conocer la obra de esta artista portuguesa de prestigio internacional a través del diálogo entre su arte rompedor y una de las colecciones histórico-artísticas privadas más importantes del mundo.

Viernes 28 de febrero

Ella

Albert Boadella

Hasta el 9 de marzo – 20:00 horas – Sala Negra. Teatros del Canal. MADRID

Sábado 1 de marzo

The Silence of Sound

Alondra de la Parra / Chula The Clown / Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM)

Hasta el 2 de marzo - 20:00 horas – Sala Roja Concha Velasco. Teatros del Canal. MADRID

Intermezzi

Giuseppe Ponzo – Camerata Antonio Soler

19:00 horas - Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Dama de noche

Compañía de Marta Gálvez

20:00 horas – Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Pilar Miró. MADRID

Ciprés y Azahar

Compañía de Mónica Iglesias

20:00 horas – Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal. MADRID

Domingo 2 de marzo

El sillón K. Cartas desde el olvido: Carmen Conde y Katherine Mansfield

Paula Paz

Hasta el 2 de marzo – 20:00 horas - Sala José Luis Alonso - Teatros de La Abadía. MADRID

El cuarto de atrás

Rakel Camacho

Hasta el 16 de marzo - 19:00 horas - Sala Juan de la Cruz - Teatros de La Abadía. MADRID

Museos y exposiciones

Caprile Lorenzo

Hasta el 30 de marzo de 2025 – Sala de exposiciones Canal de Isabel II. MADRID

Las iguanas van a morder a los hombres que no sueñan

Hasta el 20 de abril de 2025 – Sala de exposiciones Arte Joven. MADRID

Secundino Hernández en obras

Hasta el 20 de abril de 2025 – Sala de exposiciones Alcalá 31. MADRID

Flamboyant: Joana Vasconcelos

Hasta el 31 de julio de 2025 – Palacio de Liria. MADRID

Jorge Satorre. Ría

Hasta el 31 de agosto de 2025 – Museo Centro de Arte Dos de Mayo CA2M. MÓSTOLES

Programa Red Itiner 2025