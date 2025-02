Almeida carga contra Rita Maestre: "Es la costalera de la piara de Somosaguas"

Nuevo enfrentamiento en el Ayuntamiento de Madrid entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. El regidor ha acusado a Maestre de liderar "un proyecto político declinante" y de ser "la costalera de la piara de Somosaguas", en referencia a los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero.



El ataque de Almeida se produjo en respuesta a una pregunta de Maestre sobre la lucha contra la corrupción en la capital. "La primera y más importante acción contra la corrupción fue desalojarles a ustedes del Gobierno en 2019, porque nunca un Gobierno municipal tuvo tantos imputados, procesados y condenados como el de Más Madrid", afirmó el alcalde.



El regidor también trajo a colación el escrache a Rosa Díez en 2007, en el que participó Maestre junto a Iglesias, Monedero y Errejón. En este contexto, le espetó una serie de preguntas directas sobre denuncias de abuso en la Universidad Complutense: "Dígame usted que no sospechó que las alumnas no querían ir a clase de Monedero ni a su despacho. O que Errejón era un auténtico caballero".



Aprovechando el debate, Almeida instó a Maestre a no acudir a la manifestación del 8M para "no seguir humillando la dignidad de las mujeres" y a "pedir perdón". "Quien era costalera de la piara de Somosaguas no merece volver a hablar en nombre de ninguna mujer", sentenció al respecto el alcalde de Madrid



El edil también vinculó a Más Madrid con los casos de corrupción del PSOE, asegurando que "son costaleros de la corrupción del PSOE" y que blanquean nombres como los de José Luis Ábalos, Koldo García, Begoña Gómez o Reyes Maroto. "Los madrileños están hartos de su falta de coherencia, de que digan una cosa y hagan exactamente la contraria", agregó.

"Si imputan a su jefe de gabinete, ¿usted se va a ir?"

El cruce de declaraciones no se limitó a Maestre. Almeida también cargó contra la portavoz socialista, Reyes Maroto, a quien acusó de "estar hasta arriba de corrupción" y la instó a abandonar el Ayuntamiento. "¿Qué parte no ha entendido para exigir explicaciones a los demás?", le preguntó el alcalde, recordando que Maroto se negó a declarar en la comisión del Senado sobre el caso mascarillas.



Almeida defendió su transparencia en este asunto, asegurando que dio "58 entrevistas, 14 ruedas de prensa y asistí a siete plenos" para aclarar la gestión de la pandemia. "Nunca me negué a responder a una pregunta y nunca mentí a los madrileños", insistió. Acto seguido, lanzó un reto a Maroto: "Si imputan a su jefe de gabinete por la trama de hidrocarburos, ¿usted se va a ir?".

Maestre: "Almeida hace la pelota a Mazón"

Maestre, por su parte, arremetió contra Almeida por su respaldo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según la portavoz de Más Madrid, el alcalde "hizo la pelota" a Mazón en un acto en el que no estuvieron presentes ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.



Maestre criticó que Almeida "eligiera ponerse en el centro de los focos para avalar la gestión inepta y con consecuencias delincuenciales de Mazón" tras la dana. "Imagino que para tapar los escándalos que le afectan directamente a él", añadió.