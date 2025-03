Alerta máxima en Madrid por el posible desborde del río Manzanares: estos son los posibles cortes de carreteras

La ciudad de Madrid se encuentra en estado de alerta ante el creciente riesgo de desbordamiento del río Manzanares, una situación que podría acarrear importantes cortes de tráfico en algunas de las principales arterias de la capital y sus alrededores, tal y como han informado diversos medios en las últimas horas. La preocupación aumenta debido a que las presas de la región se encuentran cerca de su capacidad máxima, y la llegada de nuevas lluvias podría agravar aún más la situación.

Las autoridades madrileñas, incluyendo el Gobierno de Madrid, han emitido un mensaje de máxima precaución a los vecinos, instándoles a mantenerse informados y a tomar medidas preventivas ante la evolución del caudal del río. La activación de un plan de emergencia se produjo tras evaluar la delicada situación del Manzanares a su paso por zonas cercanas a vías de alta circulación.

Puntos críticos y posibles afecciones al tráfico

Según fuentes municipales y de la Delegación del Gobierno, existen varios puntos especialmente sensibles al aumento del nivel del agua. Uno de los más preocupantes es el tramo de la autovía A-6, donde el agua se encuentra peligrosamente cerca de la calzada, a tan solo 80 centímetros de alcanzarla. Asimismo, la M-30, que discurre en paralelo al río en varios tramos, también podría verse afectada en las próximas horas o días.

Ya durante la noche del miércoles se produjeron cortes puntuales en la M-40 por riesgo de desbordamiento, lo que da una idea de la magnitud del peligro actual. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha destacado la gravedad de la situación en esta vía, donde el margen entre el nivel del agua y la carretera se ha reducido a escasos 5 centímetros.

La coordinación entre el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo y los servicios de emergencia ha sido fundamental para trazar un plan de contingencia ante este escenario. No obstante, la previsión meteorológica no es alentadora, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado la llegada de nuevas precipitaciones para este jueves, con un empeoramiento esperado durante la noche y el viernes. Además, se ha decretado alerta amarilla en la Sierra de Madrid para este fin de semana, zona donde nace el río Manzanares, lo que podría intensificar el deshielo y aumentar el caudal de los embalses.

Ante este panorama, las autoridades han lanzado una serie de recomendaciones a la población para minimizar los riesgos. Se aconseja evitar el uso del coche en la medida de lo posible y buscar rutas alternativas que no incluyan la A-6, la M-30 y la M-40. El uso del transporte público se presenta como una opción más segura en estos momentos. Asimismo, se insiste en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución de la situación y, si no es estrictamente necesario, se recomienda no salir de casa. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras visitar varias presas, ha reiterado la petición de "máxima precaución" a los ciudadanos ante las lluvias y el deshielo.