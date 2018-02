La Policía de Madrid hará menos controles de alcoholemia por el nuevo sistema de descansos

La Policía Municipal de Madrid reducirá el número de controles de alcoholemia después de que entre en vigor el nuevo sistema de libranzas, según han explicado diferentes agentes que conocen el servicio.

El pasado mes de diciembre se hicieron en la ciudad 12.191 pruebas de las que 584 resultaron positivas, fundamentalmente en las noches del viernes y sábado.

La nueva instrucción, que reconoce que cada vez hay menos efectivos, señala “que se deben adecuar los regímenes de libranza para poder dar cobertura a una prestación de servicio adecuada a la demanda de los ciudadanos”.

El convenio establece que los agentes tienen un conjunto de días libres al año por compensación de diferentes circunstancias. Pero a partir de ahora, los funcionarios de la noche no podrán coger esos días libres en fines de semana como hasta ahora. Esa práctica queda reducida y ahora en el turno de noche tendrán que trabajar fines de semana alternos.

La circular dice que “con carácter general, mientras sea necesario solicitar personal voluntario para la realización de servicios extraordinarios porque estos no puedan ser cubiertos por personal del turno ordinario, no se autorizarán días de asuntos particulares ni por especial régimen de festividad y horarios, ni por compensaciones de festivos o por horas acumuladas o cualquier otras libranza”. Lo que se pretende es que las plantillas estén completas y no haya que recurrir a las horas extras.

Las unidades tendrán sus patrullas, pero no se pedirán voluntarios para cubrir los servicios extraordinarios como son los que se solicitan para hacer las alcoholemias. "Con la actual plantilla es imposible cubrir las necesidades de un fin de semana y montar controles que exigen, al menos, dos coches patrulla y cuatro agentes", explicó a este periódico un jefe policial.

CCOO ha considerado que estas órdenes son “un nuevo ataque a nuestros derechos de libranza” y añade que “una vez más sin previa negociación o consenso sindical, de forma unilateral a través de una instrucción de Jefatura, se limita la concesión de días de convenio de forma general al turno de noche”.

El sindicato señala que se deja vació de contenido cualquier acuerdo de conciliación y anuncia que procurará “los mecanismos legales necesarios para el cumplimiento estricto de la jornada y horarios pactadas en los acuerdos vigentes”.

Además la policía comunitaria que ha puesto en marcha el actual concejal de Seguridad hará que se tengan que aumentar los puestos burocráticos, lo que restará agentes en la calle. Eso sin contar con la futura jubilación anticipada de los funcionarios que ha prometido el Gobierno que reducirá notablemente la plantilla del Ayuntamiento de Madrid.