Piden responsabilidades en Metro de Madrid por la utilización y venta de trenes contaminados con amianto

La Comisión Permanente del Comité de Empresa de Metro de Madrid ha enviado una carta al consejero delegado de la compañía, Borja Carabante, en la que exige que abra expedientes sancionadores a un total de ocho directivos de la compañía por el escándalo del amianto en los trenes de la compañía.

En concreto, el comité exige medidas contra los directores generales de Seguridad y Protección Civil; Explotación y Ferroviaria; Recursos Humanos; Operación; Ingeniería y Mantenimiento; Infraestructuras; Prevención y Salud y Contratación y Contratos Corporativos.

La carta del comité señala que una vez acreditadas sus responsabilidades “en la grave situación de riesgo de salud pública a la que se ha sometido a los trabajadores, a través de las resoluciones correspondientes proceda a la inmediata sustitución de dichos cargos y a sus despidos”.

Los sindicatos han manifestado al consejero delgado su disposición a participar en una comisión permanente para acordar cuanto antes un plan de desamiantiado de Metro de Madrid en el que se cuente con asesores externos de reconocido prestigio.

Desamiantado estaciones

En la carta piden al responsable de Metro que les aclare qué papel jugarán los sindicatos en esta comisión.

El comité de empresa le exigió en una entrevista al consejero delegado hace algunos días que averigue si las empresas que han desamiantado las estaciones de Suances, Torre Arias y Canillejas estaban homologadas para proceder a la retirada de este material cancerígeno, según informó UGT.

Por otra parte, la Inspección de Trabajo ha enviado a la Fiscalía el expediente abierto a Metro de Madrid por si la Justicia halla algún tipo de responsabilidad civil o penal en la "infracción grave" cometida al no garantizar la salud de los trabajadores expuestos a amianto,según informo Efe.

Borja Carabante contó que no dimitirá por el caso del amianto porque cree que ha hecho las cosas correctamente y se ha garantizado la seguridad de los trabajadores y de los miles de usuarios del Metro. "En algunos casos no está claro el contacto permanente de trabajadores con amianto", añadió.

La empresa ya ha procedido a la descontaminación en tres estaciones de la línea 5.En los próximos dos años se prevé trabajar sobre otras 23 estaciones.

Hasta la fecha dos personas están afectadas por el cáncer y se estudia la situación de otro.

Nunca expuestos

Metro ha preparado alegaciones para ser trasladadas a la Inspección de Trabajo para argumentar que los trabajadores de Metro nunca estuvieron expuestos de forma continua al amianto.

Metro de Madrid vendió en los años 2011 y 2012 a Buenos Aires 36 coches del modelo 5000 Serie Primera, fabricados por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferocarriles (CAF).

En 2014 se vendieron otros 73 coches, en esta ocasión del modelo CAF 6000. Todos los trenes han sido retirados del servicio.Carabante dijo que se habían vendido con todas las garantías.

"Lo que ha hecho Metro es no manipular el amianto, que está en lugares no accesibles por parte de persona alguna, de manera que no es manipulado y no hay riesgo para nadie".

El acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo -suspendida ahora por su traslado a la Fiscalía- podría suponer una multa de 191.000 euros.