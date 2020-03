“Pacientes en sillas” en el Hospital Severo Ochoa, desbordado por el coronavirus

La escalada de tensión en los hospitales de Madrid sigue curso. Con 7.165 contagiados y 628 fallecidos, la Comunidad ha puesto todos esfuerzos en terminar cuanto antes el hospital de 5.500 camas que está ya preparado en Ifema. Entretanto, la situación en los centros sanitarios continúa empeorando y es ya insostenible en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde se ha "triplicado" su capacidad y están los “pacientes en sillas” porque “no hay espacio físico para poner camillas”, según denuncian fuentes de CCOO a Vozpópuli.

“Todos los trabajadores del centro están dando el 200%, a pesar de la presión asistencial, sin precedentes en nuestra historia, y de la poca previsión desde la Consejería y sobretodo desde la Gerencia del Hospital ante la más que anunciada avalancha de pacientes”, ha apuntado Amyts en un comunicado: “Nos consta el esfuerzo que se está haciendo para reubicar medios humanos y materiales y los espacios físicos”.

El Hospital Severo Ochoa de Leganés ha visto incrementada su presión asistencial en la jornada de este viernes, en la que se acumulan en la Urgencia más de 200 pacientes, casi el triple de su capacidad, según denuncian las referidas fuentes sindicales. Fuentes del Hospital Severo Ochoa han confirmado a Efe que “la urgencia está con una presión bastante fuerte” y han asegurado que se está trabajando en la reorganización del servicio “de la mejor manera posible”.

También en Alcalá de Henares

El sindicato pide que los pacientes sean distribuidos en otros centros ante el colapso, que también afecta al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares: “Las urgencias están desbordadas, no hay sillas, no hay camas, no hay material, no hay respiradores”. “Que bloqueen esos centros, porque no se puede atender a más pacientes”, aseguran las fuentes referidas, coincidentes con el sindicato Amyts.

En el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá, donde desde hace unos días hay ya pacientes con coronavirus en camas ubicadas en el gimnasio, el antiguo hospital de día y la unidad de reanimación, se ha trasladado a las personas ingresadas en las alas de Pediatría y Psiquiatría a otros centros para disponer de camas para pacientes con coronavirus. Los pacientes de Pediatría han sido trasladados al Hospital Niño Jesús, mientras que los de Psiquiatría se han derivado a la clínica de salud mental Nuestra Señora de la Paz.

Esperando 5.500 camas en Ifema

Las fuentes consultadas por Efe han señalado que la presión asistencial del centro se podrá aliviar cuando abra el hospital que la Comunidad de Madrid está comenzado a acondicionar, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en el pabellón 9 de Ifema con 5.500 camas para casos leves y UCI para los enfermos más graves.

A este hospital provisional se suman los hoteles medicalizados ya puestos en marcha para perfiles clínicos más leves, el primero que se abre en España y contará en principio con 9.000 plazas con atención sanitaria para los enfermos con coronavirus que requieran de una supervisión con la que no cuentan en sus hogares.