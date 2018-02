Martínez-Almeida: “Apoyaremos a Carmena para aprobar la ‘Operación Chamartín’ que no tendrá el voto de los suyos”

José Luis Martínez-Almeida es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid desde la dimisión de Esperanza Aguirre. Reparte el día entre la calle y el despacho para dejar al PP en las mejores condiciones para llegar a la alcaldía dentro de año y medio.

Pregunta.- Hace un año la propia alcaldesa Manuela Carmena dijo que no habría una moratoria a los hoteles y ahora la han aprobado. ¿Sabe usted las razones?

Respuesta.- Lo han hecho porque necesitan enganchar a su electorado. Entiendo que una forma de captar a su gente más radical es esta moratoria hotelera a imagen y semejanza de Ada Colau en Barcelona.

El debate no es la medida en sí. Es saber hacia dónde va este Gobierno. Hace un año José Manuel Calvo y Luis Cueto dijeron en una reunión que Madrid no tenía un problema de turismo y ahora lanzan esta moratoria sin consenso ni debate y que lo único que hace es transmitir un mensaje que es ‘el turismo no es bien recibido en la ciudad de Madrid’. No tienen un modelo, se mueven a impulsos y ahora era el de frenar la construcción de nuevos hoteles con la excusa de frenar las viviendas de uso turístico. Ha sido una medida sorpresa. Algunos hoteleros estarán contentos, ya que han limitado la competencia, pero se perjudica al turismo.

P.- ¿Qué es lo que está haciendo peor este Gobierno?

R.- El problema más grave es la limpieza. Pero no lo decimos nosotros. El 54 % de los madrileños dijeron en la última encuesta municipal que es el primer problema de los ciudadanos. Llevan ya dos años y medio y ya no pueden hablar del Gobierno de Ana Botella. Tienen que responder de su gobierno. ¿Qué han hecho por mejorar la limpieza en esta ciudad? Nada. Esta, al menos, igual de sucia que cuando llegaron al Gobierno. No han hecho más que lanzar ideas como la de que los niños recojan las colillas o campañas puntuales.

P.- Han puesto medidas contra la contaminación…

R.- La contaminación es el segundo gran fracaso. Es cierto que la calidad del aire no depende de Manuela Carmena. Yo no voy a decir que es ella la que perjudica la calidad del aire. Pero dijeron que tenían que tomar medidas serias y los datos de 2017 son los peores de los cuatro últimos años. La culpa es de este Gobierno. Todo el mensaje ha ido centrado en las restricciones al tráfico privado al centro de Madrid, que es un debate que se puede tener. La cuestión es que han logrado bajar el tráfico en la Gran Vía un 40%, pero han colapsado todo el entorno: Cuesta de San Vicente, Bulevares, Princesa,… Si esa es la solución y esta no pasa por dar movilidad a los ciudadanos,… Crecen los atascos y eso hace crecer la contaminación.

P.- ¿Entonces no hay que reducir el tráfico?

R.- No tenemos miedo a entrar en el debate sobre el coche privado como elemento determinante en la contaminación. Pero a partir de ahí, hay que tomar medidas realistas. Y el tráfico privado está ahí. Si tú quieres eliminarlo debes dar alternativas reales que pasan por la construcción de aparcamientos disuasorios; por darse cuenta de que no sólo hay contaminación en el centro. Por ejemplo una de la estaciones que da peores datos es la de Plaza Elíptica. Hay que actuar sobre las calderas de carbón que aún quedan; subvencionar más a los taxistas y tomarse en serio lo de la carga para vehículos eléctricos. Muchos distritos no tienen zonas para cargar. No todo es restringir al tráfico privado. Hay más focos emisores que el vehículo privado

P.- Ellos dicen que el Consorcio no les deja desarrollar la EMT...

R.-Cuando el Consorcio autoriza una línea como la que se ha abierto de San Blas al Ramón y Cajal dicen que es mérito del Ayuntamiento. Cuando tenemos el dato de que el tráfico de la EMT, competencia de ellos, ha bajado la culpa es del Consorcio. Metro ha aumentado el número de viajeros en un 7% y la EMT ha bajado.

Programan un corte de tráfico en la Gran Vía y no hablan con el Consorcio ni planean alternativas.

P.- Este año están sin presupuestos…

R.- Es la primera vez en la historia que se empiezan dos años sin presupuestos, aunque es verdad que el año pasado lograron luego un acuerdo con el PSOE, que incumplieron sistemáticamente. Eso es una prueba de la incapacidad de gobierno. El verdadero problema no es que el PSOE no se los quiera aprobar. Es que hay nueve de sus veinte concejales que no los apoyan. Los presupuestos se fundamentan en el Plan Económico y Financiero y como la mitad del grupo no quiso votarlo, creemos que tampoco este año lo votarán a favor. Manuela Carmena no tiene presupuesto porque no tiene grupo propio. Es más fácil que se pongan de acuerdo con el PSOE que con los suyos.

P.- ¿Cuál es la postura del PSOE en este momento?

R.- El PSOE está desorientado. Llevan dos años y medio perdidos. No saben si están en el Gobierno, si quieren estar, o quieren estar en la oposición. Ahora parece que ya no quieren entrar. Mi pregunta es: ¿van a entrar en la oposición? ¿Van a ser capaces de hacer oposición? Todo lo que ha pasado en los últimos años en Madrid es responsabilidad también del Grupo Socialista, que es el que le presta los votos a Manuel Carmena. Son corresponsables de la mala gestión. Es una incógnita lo que harán en los próximos meses. Suponemos que tendrán que hacer oposición si quieren que los madrileños crean que tienen una alternativa y no son simplemente un apéndice de Ahora Madrid. El PSOE está obsesionado en fiscalizar la tarea de oposición que hace el PP y no en presentar sus opciones.

P.-Hay la impresión de que ustedes se llevan muy bien con Ciudadanos…

R.- Tenemos una relación fluida. Coincidimos en muchas de las críticas. Pero no somos lo mismo ni mucho menos. Tenemos una postura y una línea coherente y un modelo de ciudad y Ciudadanos tiene un problema en Madrid y es que dice una cosa y vota la contraria. No puede ser que en sus votaciones coincidan con la izquierda. Le pasa en la Asamblea y algunas veces en el Ayuntamiento.

Si hay alguna cuestión que les pueda tildar de conservadores o de progresistas, Ciudadanos, por miedo a que le digan que vota con el PP, vota con Ahora Madrid y el PSOE. Votaron ‘si’ al cambio de las calles, algo que era discutible y que en está suspendido por los tribunales. No fue capaz, como nosotros, de abstenerse.

P.-¿La alcaldesa va a poder controlar a su grupo?

R. No ha sido capaz en los dos años y medio. No creo que sea capaz ahora cuando se acerca la hora de hacer las listas. El problema es que hay nueve concejales que discuten la autoridad de Manuela Carmena y que ya han dicho públicamente que no van a participar en una designación a dedo de Carmena como candidata. El debate para ellos es el método de elección no son los problemas de los ciudadanos, que tiene preocupaciones más graves que saber si Carmena va a poder controlar a su ala más radical o no.

P.- Pero su figura es apreciada y ustedes prefieren que no se presente a las próximas elecciones...

R.- Prefiero que Manuela Carmena se presente por la sencilla razón de que ha sido una mala alcaldesa y que los madrileños tienen derecho a decirle ‘no’. Ella ha querido construir una imagen a semejanza de Tierno Galván cuando lo que se merece que le digan que no ha sido una buena alcaldesa.

P.- ¿La Operación Chamartín saldrá en esta legislatura?

R.- Está en marcha, pero tenemos un problema y es que hay nueve de los veinte concejales de Ahora Madrid que no la quieren. Es muy complicado que la aprueben. En la Junta de Gobierno hay personas que se han manifestado en contra. Si hay consenso del Ayuntamiento, Fomento y la Comunidad la apoyaremos, aunque fallen los votos de parte del Gobierno local porque es buena para la ciudad. Apoyaremos a Carmena para aprobar la ‘Operación Chamartín’ que no tendrá el voto de todos los suyos.

P.- Ustedes descalifican al Gobierno de Ahora Madrid, pero por ejemplo en Ifema se hace una gestión con consenso que funciona.

R.- Los que lo están haciendo bien son el presidente y el director de IFEMA que fueron elegidos por consenso con la Comunidad y por especialistas. Luis Cueto pone un toque de racionalidad en el Ayuntamiento. Es un hombre que ha estado toda su vida en la Administración General del Estado y sabe lo que es la gestión. Esto es algo de agradecer en un Gobierno en el que muchos no lo saben.

P.- Los policías están enfadados...

R.- Carmena y los suyos llegaron con desconfianza hacia la policía, como le suele pasar a la izquierda. Han querido cambiar el modelo hacia algo desconocido. Quieren pasar de una policía represora a policía mediadora. Lo que tienen que hacer los agentes es que se cumplan las ordenanzas y apoyar la seguridad. Los de Ahora Madrid tienen una actitud de permanente desconfianza, lo que les lleva a crear un comité ético cuando tienen ya un departamento de Asuntos Internos. Es incomprensible.