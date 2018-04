Luis Asúa, el rival de Cifuentes en las primarias, prepara su reaparición

Luis Asúa, el que fuera rival de Cristina Cifuentes en las primarias que celebró el PP, reaparecerá en los próximos días para lanzar un mensaje de ánimo a la militancia “destrozada” por la crisis del partido provocado por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Asúa se retiró de la actividad política al día siguiente de perder las primarias. No obstante presentó en el partido varias denuncias por presuntas irregularidades en la celebración de las elecciones.

Fuentes próximas al que fuera concejal del Ayuntamiento de Madrid explicaron que el candidato cree que hubo numerosos problemas en los pueblos de la Comunidad de Madrid que impidió que se votara libremente.

En su próxima aparición, pretende ser la voz del militante "avergonzado"

En la ciudad, donde los comicios se celebraron con mayor rigor, el candidato alternativo Luis Asúa logró un 25% de los votos. Sólo votaron un 10% de los cerca de 90.000 militantes de la región.

Sus denuncias fueron tramitadas en el partido, pero no se estudiaron en el comité de conflictos como debería haberse producido.

Asúa en su próxima reaparición pretende ser la voz del militante que en la actualidad está “avergonzado”. En algunas sedes los afiliados ya hablan de “tramposos” y se sienten totalmente defraudados.

Personas cercanas al candidato señalan que el militante está absolutamente desconcertado con la situación y creen que la convención de Sevilla ha sido una auténtica “locura” que ha desaminado profundamente a los que asistieron, “aunque aplaudieran muy fuerte a Cifuentes”.

La situación en las sedes

En las sedes del PP no hay otra organización que la que salió del congreso en el que venció Cifuentes, pero el espectáculo del máster ha provocado un enorme enfado con Génova.

El presidente de una de las importantes sedes dijo a este periódico que se acerca otra época de ajustes “a las que ya estamos más que acostumbrados”.

La llegada de Aguirre supuso una primera renovación y se laminó en la mayor parte de las sedes a los partidarios de Gallardón.

Luego se produjo el cambio por Ignacio González y, de nuevo, hubo algunos cambios. Pero fue la elección de Cristina Cifuentes la que supuso una mayor transformación de los 'aparatos' de las sedes.

“Ahora- añadió- no había nadie que le discutiera a Cifuentes el liderazgo, pero si cae, como parece, volverá a haber cambios en el aparato y en las sedes. Esto no hay quien lo aguante. Tenemos que perder mucho tiempo en dar explicaciones de la gestión tan caótica que se ha hecho con el asunto del máster de la presidenta. No sabemos qué creer”.

El partido que había empezado con las previas de la preparación de las elecciones ha quedado paralizado y el Gobierno está más pendiente de los teletipos y las páginas web que de otra cosa, según distinguidos militantes.

Falta de información

Por otra parte, entre los diputados y los responsables de las sedes hay un enorme enfado por la falta de información veraz que están recibiendo.

"No basta con los whatsapp con las últimas noticias de las agencias o las páginas de internet”, señalan algunos representantes populares.

Creen que tenía que haber más información y más clara y “no este lío en el que no nos aclaramos”. Los diputados no entienden las razones por las que Cifuentes no habló en la reunión del grupo previa al Pleno del pasado jueves. “Esperemos que lo haga en la próxima. En caso contrario, mal asunto”, añadió un diputado.