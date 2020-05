El delegado del Gobierno en Madrid acepta autorizar manifestaciones contra el Ejecutivo si se cumple la ley

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha evitado este lunes dar su opinión sobre la gestión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que no quiere entrar "en miserias políticas", si bien si ha pedido al Gobierno regional "trabajar conjuntamente para salir de la crisis de la manera menos dramática".

Así lo ha señalado Franco en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la Delegación de Gobierno en Madrid no tendría "inconveniente" en autorizar manifestaciones en contra del Ejecutivo, como las que se están produciendo en diferentes barrios de la capital y municipios, siempre que "se preserve la salud manteniendo la distancia social y cumpliendo la ley".

A preguntas sobre cómo está actuando la Policía, el delegado del Gobierno ha señalado que lo está haciendo "con la máxima prudencia posible". "Prudencia, proporcionalidad y responsabilidad. Esas son las tres características de nuestra actuación. En un estado de alarma no se prohíbe el ejercicio de derechos fundamentales, pero se limitan algunos", ha destacado el exdiputado regional, quien ha incidido en que se respeta la libertad de expresión y que haya "ciudadanos descontentos con el Gobierno".

No obstante, ha recalcado que "por encima de los derechos y de la libertad de expresión" está la salud de los madrileños, indicando que el empeño de la Delegación de Gobierno es "preservar la salud y no reprimir a nada ni a nadie".

En esta línea, ha censurado a quienes de manera "torticera" acusan a la Delegación de ir en contra de quienes portan una bandera, manifestando que "respeta la bandera de España como el más patriota de los patriotas". "Eso sí, seguiremos vigilantes para preservar la salud de los madrileños. No vamos a impedir que la gente se manifieste siempre que se respeten medidas de seguridad y sea un ejercicio de responsabilidad", ha dicho.

Cumplir la ley

Así, ha recalcado que se "ha avanzado mucho" y "no puede ser que por la irresponsabilidad de algunos" se ponga en peligro la salud de los madrileños, aclarando que no se refiere a quienes se manifiestan pero sí de quienes no lo hacen de manera no adecuada.

Además, ha subrayado que ninguna de las manifestaciones ha sido comunicada y ha recalcado que si así fuera, no habría "inconveniente" de autorizarla si se cumple la ley. "Se trata de cumplir la Ley. Estamos en un estado de alarma, no se prohíben derechos sino que se limitan por unas normas distadas por el Gobierno", ha dicho.

"La actuación de la Policía está siendo impecable y muy respetuosa. Hay gente que nos acusa de que la Policía está siendo blanda. Tiene una labor pedagógica increíble y a quienes no cumplen la ley o ponen en peligro la salud, se les identifica", ha señalado indicando que la Policía Municipal de Madrid está colaborando "en la medida de sus posibilidades".

"Cada uno intenta ayudar en lo que puede. Lo esencial es que la inmensa mayoría de los madrileños está siendo responsable y está teniendo un comportamiento ejemplar. Me dolería que un comportamiento no ejemplar de algunos irresponsables... No vamos a tolerar que se incumpla la ley y se ponga en peligro la salud de los madrileños", ha advertido.

Además, ha señalado que le preocuparía un posible aumento de disturbios, si bien ha dicho que le preocupa "las colas del hambre" ante los bancos de alimentos y que haya "una salida de a crisis en la que se incremente la pobreza y las listas del paro". "Me preocupa que una comunidad rica como Madrid salga con mayores diferencias entre unos y otros", ha dicho.

En cuanto al no ascenso a fase 1, ha señalado que no ha habido "ningún agravio" y que el Gobierno se ha ceñido a "criterios absolutamente objetivos", indicando que los expertos han determinado que "no es el momento". "Es posible que pasemos a fase 1. Es fundamental que todos colaboremos. La inmensa mayoría está dando ejemplo. No permitamos retroceder por la actitud irresponsable de algunos", ha reseñado.

Sin entrar en "miserias políticas"

A preguntas sobre la actuación de Ayuso, ha indicado que "tiene su opinión sobre la actuación en la crisis, si bien ha dicho que prefiere "no entrar en las miserias políticas" y "ejercer como delegado de Gobierno"."Voy a pedir que trabajemos conjuntamente para salir de la manera menos dramática. Me reservo mi opinión. Hay que luchar para vencer la pandemia", ha indicado destacando que "el comportamiento de los consejeros está siendo muy bueno". "Estamos colaborando", ha dicho.

Por otro lado, se ha pronunciado sobre la publicación del contenido de un informe forense presentado a la juez que lleva el caso sobre la autorización de la manifestación del 8 de marzo y ha señalado al respecto que "siempre ha creído en la separación de poderes".

"Respeto el trabajo. Curiosamente, en función de ese informe, la jueza ha determinado que una parte de la hipotética imputación se haya archivado y eso en función de ese informe", ha indicado pero seguidamente que ahora es momento de que "todos sigamos salvando vidas".