El Financial Times ensalza a Ayuso, "la luchadora de Madrid contra el coronavirus"

Financial Times ensalza la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una entrevista publicada este martes por el rotativo económico. El diario británico, en un artículo titulado como “La luchadora de Madrid contra el coronavirus dice que los controles tendrán impacto en unos días”, reconoce la labor de la dirigente popular, a la que da voz desde la habitación de hotel donde Ayuso permanece aislada por su positivo en Covid-19.

“La mujer en el corazón del peor brote de coronavirus en España dice que la región de Madrid espera en los próximos días controlar la propagación del virus y brindar ayuda al resto del país”, arranca señalando el artículo, “después de que Madrid registrara 272 muertes en las últimas 24 horas, más que cualquier otra ciudad en Italia”.

Según recoge el diario económico, Ayuso señala tres claves de la gestión de la crisis en la región: “Un cierre rápido, la veloz adquisición de recursos y una estrecha coordinación con el sector privado fueron esenciales para combatir el virus”. "Ahora estamos en el momento en que la ola sigue subiendo y todavía hay muchos más casos por venir", ha aseverado la presidenta en la entrevista.

“Dentro de unos días veremos el impacto de las medidas que hemos estado tomando”, ha insistido Díaz Ayuso, convencida de que la Comunidad de Madrid podrá “ayudar a otras regiones de España” con recursos cuando comience a aplanarse la curva de casos.

En ese sentido, Financial Times recuerda que “el coronavirus se está extendiendo por toda España más rápido de lo que viajó por Italia” y que “las perspectivas en la capital son sombrías”, aportando datos del número de personas afectados, así como los hitos más crudos de la crisis, como la muerte de ancianos en residencias.

El periódico británico señala también que en Ifema se ha puesto en marcha un hospital con 5.500 camas: "Los primeros pacientes ya han llegado". Ayuso, además, incide en la ayuda recibida por parte de empresas privadas, como Santander, BBVA, Ikea o el Real Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, como ha señalado en otras intervenciones, ha vuelto advertir que "aún" no ha recibido "respuesta" a la carta que el pasado domingo remitió al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pidiendo material sanitario para heder frente al coronavirus.

Por último, el entrevistador, Daniel Dombey, pregunta a Ayuso por su estado de salud. "I am OK", responde ella: "He estado trabajando sin parar, sin descanso". "Apenas he pensado sobre ello", remacha.