La Comunidad de Madrid ocultó un contrato con la empresa del padre de Ignacio Aguado

La Comunidad de Madrid ocultó durante meses un contrato menor sin publicidad con la empresa del padre Ignacio Aguado, de Ciudadanos y vicepresidente del Gobierno autonómico. Pese a que el contrato fue adjudicado –desde la Presidencia, de Isabel Díaz Ayuso- el 17 de julio de 2019 –por un valor de 17.981 euros con IVA- no se registró en el Portal de Contratación Pública hasta el 16 de diciembre.

Así lo publica este lunes El Confidencial, que recuerda que se superaron los plazos legales establecidos por la ley de contratos, que en su artículo 63 establece que "la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente". Sin embargo, en el caso de esta adjudicación, transcurrieron cinco meses.

La empresa del padre de Ignacio Aguado, Coyser SA, no ha ofrecido explicación al respecto. Por parte del Partido Popular, tampoco razonan lo ocurrido: “No sabemos por qué se tardó más de lo normal en publicarlo”, argumentan desde Presidencia, que no justicia por qué no se recurrió a una empresa del sector para este contrato de “impresoras para tarjetas”.

La Comunidad de Madrid se limita a apuntar que “la Junta Central de Compras lo autorizó”, a pesar de que Coyser SA, constituida en 1975 y administrada por Jesús Cecilio Aguado, tiene por objeto “la comercialización, instalación, mantenimiento de centrales telefónicas, equipos, redes de voz y servicios de comunicación en general".