Ayuso cree que Madrid necesita más tiempo para pasar a la fase 1 de la 'desescalada'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la región aún no está lista para pasar a la fase 1 de la 'desescalada'. Ayuso considera que dos semanas más serán suficientes para aliviar la sanidad madrileña, si bien ha urgido a terminar “pronto” con el confinamiento “o esto va a ser la ruina absoluta”.

La solicitud para avanzar de fase termina este miércoles y corresponde a las comunidades autónomas. En ese sentido, Ayuso ha avanzado que esta mañana su Consejo de Gobierno abordará este asunto. La presidenta popular ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Radio Nacional de España.

“Creo que estos 15 días sí que nos dan una seguridad suficiente para que los pacientes graves que siguen en UCI se den de alta”, ha aseverado Ayuso, que ha instado a la ciudadanía a utilizar material de protección: “Yo no puedo estar en cada casa. […] No puedes entrar en un establecimiento sin mascarilla”.

“O salimos pronto de casa o esto va a ser la ruina absoluta”, ha enfatizado Ayuso, insistente en la necesidad de terminar con las restricciones; las mismas a las que se amparará durante las próximas dos semanas: “Este estado de alarma tiene que acabar pronto, porque hay leyes… Todavía tenemos que reducir las UCI, que creemos que estos días será posible”.

“No quiero tener prisa, pero sí que tengo prisa por acabar por acabar con esa maraña de burocracia”, ha enfatizado, sin poder apuntar un horizonte preciso sobre el momento en el que los madrileños podrán desplazarse a otras comunidades, con la posibilidad de que las limitaciones de movilidad se mantengan en verano: “Todo puede ser”.

Aguado aboga por avanzar

Estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso contrastan con las palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, quien aseguró este pasado martes que Madrid "puede y debe" pasar a la siguiente fase del plan de 'desescalada' desde el próximo lunes, si bien sin "bajar la guardia".

En una entrevista en TVE, el vicepresidente recalcó que "el número de fallecidos y de positivos es cada vez menor" desde hace semanas, por lo que considera que es necesario retomar la actividad, dado que "no podemos estar confinados eternamente": "El confinamiento no mata el virus, simplemente garantiza que el sistema sanitario no colapse y este 'matchball' lo hemos salvado".

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha señalado que si Madrid entra en la fase 1 está “preparada” porque se ha ido trabajando con todo los sectores en “ los protocolos de seguridad necesarios para cambiar de estado”.