Madrid abre los parques "más pequeños" desde este viernes y peatonaliza 29 calles

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que desde este viernes abrirá los parques de los distritos, que son, tal y como ha indicado Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital, "los más pequeños", que servirán para "mantener garantías de distanciamiento social" y así evitar la propagación del coronavirus.

"Esta Junta ha tomado la decisión de abrir los parques de los distritos, no todos los parques; solo los de los distritos que sirven de desahogo", ha indicado Villacís este jueces en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de la capital. Por tanto, las grandes zonas verdes como el Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo, permanecerán cerradas.

Además, el Ayuntamiento de Madrid peatonalizará 29 calles de la capital durante los fines de semana y los festivos a partir del próximo sábado para evitar aglomeraciones ante la 'desescalada', una medida que afectará a 19 kilómetros de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado esta medida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha comparecido junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís y la portavoz municipal Inmaculada Sanz (PP).

Todos los distritos tendrán vías peatonalizadas, ha apuntado Martínez-Almeida, que ha señalado ejemplos como el Paseo de la Castellana, la calle mayor, la plaza de Cascorro o las avenida de Príncipe de Asturias y Arcentales. Esta medida funcionará entre las 8.00 a 22.00 y empezará este sábado.

El alcalde de Madrid ha pedido respetar las normas fijadas por los paseos, que el deporte no se practique en grupos ni en parejas y que los madrileños no se paren a tener conversaciones en las calles. “No está ganada la batalla, no podemos bajar la guardia”, ha recalcado el primer edil de la capital.

Declaraciones cruzadas

La decisión se produce después del cruce de declaraciones entre Villacís y el alcalde Almeida, quien hace unos días se pronunció en contra de la apertura de parques, precisamente para evitar aglomeraciones.

Villacís contradijo a Almeida este pasado miércoles al decir que “los parques tendrán que volver a abrir para evitar aglomeraciones”, negando que hubiera disparidad de criterios en el seno del Gobierno municipal al respecto y apostillando que “lo que hay es un acuerdo” entre las dos formaciones, PP y Ciudadanos.

Sin embargo, sus palabras disienten de facto de las declaraciones que el alcalde Almeida realizó el pasado martes: "Si abriéramos los parques, se producirían aglomeraciones".

“Más pronto que tarde los parques tendrán que volver a abrir, básicamente para evitar aglomeraciones", esgrimió la vicealcaldesa, que supeditó la apertura a que se pueda “garantizar la vigilancia” y controlar “posibles aglomeraciones” dado que los parques, además de lugares de paso, lo son de estancia.

“No queremos fotos como las que se han producido en otras ciudades”, ha agregado Villacís, quien ha asegurado que la reapertura se hará “con mucho cuidado” y que el Ayuntamiento ha preferido en esta crisis “pecar de exceso de celo que de exceso de confianza”.