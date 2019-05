Escrache de la plataforma 'Stop Desahucios' a Carmena durante un acto

Los activistas antidesahucios han protagonizado este jueves un nuevo escrache, esta vez contra la alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena, que, tras acercarse a ofrecerles una reunión, les ha pedido "un poquito de silencio" porque, "como demócratas", no se debe impedir "nunca" el poder escucharse.

Esta nueva protesta de los activistas por la vivienda ha ocurrido tras la protagonizada este miércoles contra los dirigentes del PP y de Ciudadanos, y ha tenido lugar en un desayuno al aire libre ofrecido por la candidata de Más Madrid a los vecinos del distrito de Moratalaz en el séptimo día de campaña electoral.

"Botella desahuciaba, Carmena también", "No toleramos ni un desahucio más" y "Ni casas sin gente, ni gente sin casas" son algunos de los lemas que han coreado los activistas, a los que han respondido los simpatizantes de Carmena lanzando "vivas" y aplaudiendo aunque la regidora les ha pedido no aplaudir porque la democracia es escucharse.

"Los que estáis aquí os voy a pedir por favor un poquitín de silencio (...) He hablado con vuestros representantes en muchas ocasiones, sé que estáis disconformes con muchas cosas de este Gobierno, seguiremos hablando, pero como buenos demócratas que también lo sois (...) lo que os pido es que nos dejéis celebrar este acto", les ha dicho Carmena acercándose a la protesta y ofreciéndoles una reunión.

"Hartos de reuniones"

"Estamos hartos de reuniones", han contestado estos activistas a los que rodeaba un cordón policial y que han dicho a Efe que no pertenecen a ningún colectivo en concreto. "En la democracia me tenéis que escuchar, yo os he escuchado", ha defendido Carmena, que también ha señalado que "siempre va a haber alguien que está en contra" pero que en la democracia "nunca impedimos escucharnos".

"La democracia siempre es hablar, es ser responsable de lo que se hace en política, dar la cara, ser honestos, siempre estar dispuestos a escuchar, nunca dispuestos a que con pitos se evite que se hable", ha exclamado.

Escrache a PP y Cs

Ayer, los candidatos de Ciudadanos y PP, Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, padecieron en la Pradera de San Isidro un 'escrache' por parte de activistas antidesahucios.

Manuela Carmena ha lamentado y condenado el escrache a Begoña Villacís, un comportamiento que en "absoluto es aceptable".

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en el acto de campaña de Más Madrid en el distrito de Moratalaz -donde ha irrumpido Stop Desahucios- ha manifestado su rechazo a este escrache y ha dicho que le ha puesto un mensaje a la propia Villacís para recalcar que lamenta mucho lo ocurrido y que no existe en esa protesta "ninguna vinculación con ella".

De hecho, Carmena ha relatado que ella ha sido la primera en recibir actitudes de este tipo, si no "idénticas muy parecidas" por miembros de la PAH.