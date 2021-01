El delegado del Gobierno en Madrid defiende que la capital sea reconocida como zona catastrófica

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha defendido esta tarde que la capital sea reconocida por el Consejo de Ministros como zona afectada gravemente por una emergencias de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a 'Onda Cero' recogida por Europa Press. "Primero hay que hacer una evaluación seria de los daños producidos y ahora no se puede hacer porque no se puede transitar pero no se descartaría que se solicite y se reconociese así. No se ha planteado en serio todavía, pero se evaluarán cuando puedan esos daños y pedirán la declaración", ha señalado sobre la petición formulada ya por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

La declaración de esta zona implica una evaluación rápida de los daños causados por el temporal y que aquellos que no sea cubiertas por compañías de seguros los satisfaga en parte la Administración del Estado, entre otras cuestiones.

Coordinación entre administaciones

El representante del Gobierno central en Madrid también ha indicado que ha funcionado la coordinación entre administraciones ante la gran nevada y que a esta tarde las carreteras de la región están despejadas, aunque quedan algunos coches en ellas, dependientes de compañías de seguros y grúas.

No obstante, Franco ha pedido a los conductores que sigan usando cadenas aunque, preferiblemente, no salgan de casa si no es imprescindible. Respecto a la recepción de las vacunas contra la covid-19, ha apuntado que han tenido alguna pequeña dificultad a primera hora de la mañana para que llegaran a un centro logístico de Ciempozuelos pero con mucho trabajo han podido habilitar el acceso y han llegado.