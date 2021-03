La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha asegurado que por el momento no han contemplado la posibilidad de levantar el toque de queda, como así había anunciado este martes el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado. Fuentes de Sanidad del gobierno regional han asegurado a Vozpópuli, que las palabras de Aguado son "conjeturas" y que, aunque tienen la capacidad, por el momento no han valorado la posibilidad de levantar las restricciones nocturnas, y no lo harán hasta mediados de la próxima semana.

Esta mañana, el vicepresidente había manifestado que "el primer objetivo" que hay que plantearse "en los próximos días" es levantar el toque de queda. "Lo primero que tenemos que hacer, llegado el caso, es poder levantar el toque de queda. Ese es el primer objetivo que plantearnos en los próximos días", ha manifestado Aguado preguntado sobre el planteamiento del Gobierno regional de cara a la Semana Santa, durante un acto en la Estación Espacial Madrid-NASA de Robledo de Chavela.

A este respecto, ha incidido en que la primera decisión que hay que tomar, "la más cercana, porque se tendrá que producir en los próximos días", es si se levanta o no el toque de queda, que actualmente limita la movilidad entre las 23.00 horas y las 6.00 horas, y que serán los expertos los que la tomen.

Semana Santa

"Y después de ese levantamiento del toque de queda, vendrá la Semana Santa, pero para ello faltan todavía cuatro semanas, todavía hay que seguir bajando en la curva de contagios y, en cualquier caso, cuando nos acerquemos a esa fecha ya decidiremos qué hacer al respecto en función de lo que nos aconsejen, como siempre, desde la Consejería de Sanidad", ha agregado.

En concreto, respecto al cierre perimetral en Semana Santa, ha manifestado que no se pueden "adelantar acontecimientos", ya que "no sería bueno para los ciudadanos adelantar acontecimientos cuando todavía faltan varias semanas para llegar".

Ayuso, pendiente de la evolución del virus

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la evolución del virus será la que marcará las decisiones que tomarán con respecto a las vacaciones de Semana Santa. “Veremos cómo evoluciona la situación para proteger vidas y no poner aún más en peligro a nuestra maltrecha economía”, ha añadido durante la inauguración de un nuevo edificio de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. “Lo que hacemos es conjugar la salud y la vida. El motor económico de Madrid no puede pararse y debe buscar medidas sensatas y equilibradas que conjuguen ambas cosas”, ha señalado la presidenta madrileña.