Madrid endurecerá el viernes 18 sus restricciones en Navidad si las aglomeraciones elevan la curva

Las aglomeraciones en el centro de Madrid que se vivieron el sábado preocupan en el Gobierno de la Comunidad. Hasta el punto de que, si vuelven a repetirse en el Puente de la Constitución y tienen reflejo diez días después, la Comunidad endurecerá las restricciones que se deben fijar esta semana en el Plan de Navidad.

El miércoles, aunque no está cerrado aún el orden del día, el Consejo Interterritorial de Sanidad deberá perfilar las medidas de cada Comunidad para las fiestas navideñas. Madrid, a través de su consejero Enrique Ruiz Escudero, defenderá un toque de queda de 1,30 de la madrugada hasta las 6 de la mañana para los días 25 de diciembre y 1 de enero; reuniones familiares en domicilios de un máximo de tres núcleos diferentes de convivientes y diez personas; y permiso de salida para ancianos de residencias durante tres días y con PCR negativa a su regreso.

Sin embargo, todo eso puede cambiar. El viernes 11 de diciembre se verán los ‘efectos’ de las aglomeraciones del pasado sábado en la curva de contagios, y el viernes 18 se evaluará la incidencia de las previsibles concentraciones del macropuente de la Constitución. “La idea es adecuar el plan a la evolución epidemiológica –insisten desde fuentes de la presidencia de la Comunidad-. Por ello actualizaremos cada viernes las medidas”.

“La idea general –insisten las mismas fuentes- es el plan que presentó Escudero la pasada semana”, pero si las aglomeraciones de este pasado sábado tienen reflejo en una subida en los casos de contagios –ahora mismo, Madrid sigue bajando hacia los 200 por 100.000 habitantes a quince días- se endurecerán. Aunque ninguna de las fuentes consultadas quiere hablar de una reducción del número de familiares que puedan reunirse, es una posibilidad que habría que estudiar si los contagios se disparan.

Lo que sucedió el pasado sábado, preocupa. Sobre todo, de cara al puente de la Constitución, el de mayor movilidad tradicionalmente de todo el año. Es cierto que la Comunidad se cerrará entonces perimetralmente desde el viernes 4 y hasta el lunes 14–algo que no sucedió el fin de semana pasado- y que no podrán venir –en teoría- visitantes de otras regiones. Según informan fuentes del Gobierno madrileño, añadir nuevas recomendaciones depende de la Consejería de Sanidad, que lo está “estudiando” pero no ha decidido nada aún.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, asegura que la responsabilidad es del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno, y que la Comunidad solo “establece los aforos permitidos”.

El plan del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por Vozpópuli confirman que el pasado viernes comenzó el operativo especial para las aglomeraciones, y que será el mismo que rija en las calles de la capital para el Puente de la Constitución y las fechas navideñas. Ese Plan Especial de la Policía Municipal permanecerá hasta el 7 de enero y ya pedía “estar preparados” ante el incremento de personas en el centro.

El plan establece una mayor presencia policial en Puerta del Sol, Plaza Mayor, Callao, Preciados, Carmen y Gran Vía, y un incremento de agentes en esas zonas “como mínimo de entre 75 y 100”, con “servicios de paisano y sin uniforme, ya que se formará un grupo especial anti-hurtos”.

En dicho plan se prevé “cortar el acceso peatonal a algún lugar si la acumulación de gente así lo aconseja” y que las calles peatonales “como Preciados y Carmen, podrían tener un único sentido de circulación si los agentes y los mandos operativos allí presentes lo considerasen adecuado”. Ambas medidas se pusieron en práctica el pasado sábado y desde el ayuntamiento se considera que el plan es suficiente para controlar las aglomeraciones que se prevén que se puedan repetir el próximo puente.