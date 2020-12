Ayuso pide explicaciones a Sánchez por el "incomprensible" reparto de fondos europeos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha informado, a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, sobre cómo se realizará el reparto de los fondos de recuperación europeos en las comunidades autónomas. Una distribución con la que Madrid se ha mostrado crítica y "perjudicada".

Tal y como publicó 'Vozpópuli', el reparto entre las autonomías de los fondos europeos procedentes del mecanismo React EU ha situado aAndalucía y a Cataluña como las regiones más beneficiadas.

En concreto, de los 10.000 millones del fondo, Andalucía se llevará 1.881 y Cataluña se hará con 1.706 millones de euros. A estas les sigue la Comunidad de Madrid, que se quedará con 1.284 millones de euros.

Además, según la información publicada por el Gobierno de coalición, de los 4.252 millones de euros ya preasignados, la región que más presupuesto recibirá será Andalucía, con 702 millones de euros. A esta, le siguen Cataluña, con 596 millones, y la Comunidad de Madrid, con 461.

Los criterios para la asignación de las ayudas son la población, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la tasa de paro media de los últimos cinco años en comparación con el promedio de la Unión Europea.

Sin embargo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado molesta con esta decisión, criticando el reparto y asegurando que está diseñado para perjudicar a los madrileños.

"El reparto está pensando contra los madrileños, nunca se ha visto una arbitrariedad así. Espero que los socialistas de Madrid nos apoyen y sino que nos expliquen por qué está discriminación y sobre todo a quién beneficia", aseveró este martes.

El 17% de fondos frente al 13%

Además, añadió que "Cataluña va a recibir el 17% de los fondos frente al 13% de Madrid aunque ambas tienen el mismo peso en el PIB y tienen escenarios sociales muy parecidos".

En esta línea, el Ejecutivo regional ha enviado este miércoles una carta al Gobierno de Sánchez para pedirle explicaciones sobre el reparto y los métodos elegidos para realizar el mismo.

El Gobierno regional indica que si este dato no se publica, dudarán de si ha existido "algún grado de arbitrariedad en su distribución"

Así, el consejero de Hacienda,Javier Fernández-Lasquetty, asegura que, según las cifras anunciadas por el Ministerio de María Jesús Montero, la Comunidad recibirá 1.284 millones de euros, equivalentes al 12,8% de la cantidad total.

"Creo que es muy necesario que el Ministerio proporcione una explicación adecuada y suficiente de la metodología y las cifras concretas empleadas, dado que no han sido publicadas ni comunicadas oficialmente a las comunidades autónomas", exige el Ejecutivo madrileño.

"Arbitrariedad en la distribución"

Según Fernández-Lasquetty, "no se puede entender cómo se ha calculado el impacto de la crisis" en cada autonomía. "A día de hoy esa cifra no existe (...) Ese dato o no existe o no se ha hecho público", añade.

La misiva afirma, además, que "resulta incomprensible que no se publique de inmediato para confirmar su validez y corrección del reparto".

El Gobierno regional indica que si este dato no se publica, dudarán de si ha existido "algún grado de arbitrariedad en su distribución" y piden que se actúe con "transparencia" en el "manejo y distribución de los fondos comunitarios".