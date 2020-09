Madrid pide acceso a la agenda de citas judiciales para combatir la 'okupación'

El Ayuntamiento de Madrid está trabajando en un plan contra la okupación ilegal en el que solicitará a la Delegación de Gobierno acceso a la agenda de citaciones judiciales para que la Policía Municipal pueda pedir medidas cautelares y "proceder inmediatamente al desalojo" de los inmuebles.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, lo ha anunciado en su primer debate del estado de la ciudad como regidor, en el que ha reiterado el "compromiso cero" del Gobierno del PP y Ciudadanos con la okupación.

"Desde el área de Seguridad y Emergencias se está trabajando en un plan con un enfoque eminentemente social, policial, en el cual vamos a solicitar, y espero contar con el consentimiento de la Delegación del Gobierno, acceso a la agenda de citaciones judiciales", ha explicado el primer edil de la capital.

De esta forma, la Policía Municipal tendría acceso "en cualquier momento en que se denuncia una okupación" para poder "comparecer, pedir las medidas cautelares y proceder inmediatamente al desalojo de todos esos inmuebles".

"No va a haber amparo, no va a haber ningún tipo de apoyo"

Al mismo tiempo, se pedirá al Ministerio de Interior, en el marco de un convenio que tiene con el Ayuntamiento de Madrid, que se incluya en los delitos de ese convenio el delito de usurpación.

"Nos va a permitir también -ha explicado- solicitar apertura de juicio rápido, así como la medida cautelar de desalojo".

El alcalde popular ha insistido en que en el Gobierno municipal de Madrid no van "a cejar" en su -"empeño por que, con todos los medios de los que disponga el Ayuntamiento, haya tolerancia cero contra la okupación ilegal; no va a haber amparo, no va a haber ningún tipo de apoyo, no va a haber protección de ninguna clase contra aquellos que usurpan lo de los demás para su beneficio", ha subrayado.

"Tolerancia cero" contra la okupación

Para Almeida, el Ayuntamiento ha dado "sobrados ejemplos" en la "tolerancia cero" contra la okupación ilegal hasta este primer debate del estado de la ciudad del mandato.

"La Ingobernable fue desocupada, la Dragona fue desocupada, la Yaya también fue desocupada, pero tenemos que seguir dando pasos hacia adelante", ha dicho, mientras ha recordado que el Consistorio está poniendo en marcha una oficina en la que se asesorará a los ciudadanos y que se pondrá seguridad en edificios y parcelas de propiedad municipal.