Lucía Expósito, la "extraña" conversa que quería emular en Galicia a los yihadistas de la Rambla

La Guardia Civil ha detenido este martes en Lugo por segunda vez a una mujer acusada de radicalismo yihadista. Se trata de una mujer española, conversa, de 45 años, llamada Lucía Expósito Cao, según informan a Vozpópuli fuentes de la lucha antiterrorista. El Servicio de Información del Instituto Armado le venía siguiendo de hace dos años al detectar en ella un proceso de radicalización que le llevó a verbalizar sus deseos de cometer un atentado en Galicia en un lugar emblemático en una fecha muy concreta.

Eso fue hace un año y por ese motivo las fuerzas de seguridad procedieron a su arresto. En ese momento de la investigación, la Audiencia Nacional no creyó que hubiese indicios suficientes para que ingresara en prisión y quedó en libertad. No obstante, los expertos antiterroristas siguieron pendientes de sus movimientos, especialmente en las redes sociales.

En Facebook tiene su perfil capado para que nadie pueda tener acceso a ninguna información personal suya. Pero la foto con la que se presenta es la bandera del grupo terrorista Estado Islámico lo que da muestras de su radicalismo. Se trata de la bandera negra que portan los seguidores de Abu Bakr al Baghdadi y que contiene la Sahada, es decir, la frase que reconoce a Alá como único Dios y a Mahoma su profeta.

Conversión autodidacta

Recientemente, la Guardia Civil presentó nuevas pruebas al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien ordenó el arresto de esta mujer. Lucía Expósito está presente en las redes sociales donde era muy activa según los investigadores, también en grupos cerrados de mensajería móvil y en su entorno. En esos foros era donde ponía de manifiesto su radicalismo, una conversión adquirida de forma autodidacta, indican las fuentes consultadas.

Los expertos antiterroristas la definen como una "persona extraña" y no descartan que tenga algún tipo de problema mental. Tras su arresto se sometió a un examen médico en este sentido. De estado civil soltera y residente en Lugo, los investigadores creen que actualmente no tenía un trabajo estable, sino que estaba cobrando algún tipo de subsidio. No desempeña ninguna profesión cualificada. La Guardia Civil ha presentado al juez indicios que a su juicio demuestran que sigue haciendo alusiones a llevar a cabo acciones terroristas.

Aunque en un momento de debilidad operativa y pese a haber sido expulsados de su autoproclamado califato en Siria, el Estado Islámico sigue activo y sumando grupos a su lista de franquicias por todo el mundo. Su nivel de propagando ha disminuido, pero no ha desaparecido y en las últimas semanas se han detectado en redes y grupos cerrados la difusión de vídeos traducidos al español. En ellos el grupo insiste hacer llamamientos a sus simpatizantes para que realicen acciones terroristas en sus lugares de origen con los medios disponibles a su alcance.

Los atentados de la Rambla

Esta tarde el Ministerio del Interior ha emitido una nota de prensa en la que aseguraba que esta mujer desde su primer arresto era consciente del carácter delictivo de sus actividades y había asumido numerosas medidas de seguridad con la intención de eludir la vigilancia de los investigadores. Estas medidas abarcan su actividad en Internet, en redes sociales, el uso de comunicaciones telefónicas y su comportamiento en la vida real.

“Además de consumir propaganda producida por diversos grupos terroristas, la detenida ha celebrado públicamente acciones violentas, en concreto, los ataques perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Incluso ha mostrado su intención de replicar en Galicia un atentado de características similares”, dice la nota del Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

En base a los elementos obtenidos a lo largo de la investigación y atendiendo a la reincidencia y el incremento del nivel de riesgo, la Guardia Civil ha procedido nuevamente a su detención para neutralizar esta amenaza a la seguridad pública y determinar si la mujer pudiera estar siendo instrumentalizada o influenciada por alguien.

Otros tres detenidos

Por su parte, también este martes la Policía Nacional ha detenido a tres presuntos colaboradores de DAESH en Guipúzcoa por propagar ideario yihadista a través de las redes sociales. Los detenidos pasaron de ser meros consumidores de esta propaganda a usar sus perfiles virtuales como herramienta de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.

Se trata de una investigación de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Los tres detenidos son marroquíes de 27 años y han registrado sus domicilios en las localidades guipuzcoanas de Urretxu, Ibarra y Urnieta por su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.

Formaban un grupo homogéneo y cohesionado, se habían introducido en los círculos salafistas de la provincia de Guipúzcoa. Comenzaron como consumidores de propaganda que el grupo terrorista DAESH publicaba a través de Internet y fueron aumentando su actividad virtual, pasando a ser ellos mismos los que difundían en sus redes sociales mensajes de incitación al odio y a la violencia.