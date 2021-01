Lorena Roldán se estrena en Génova: "Con Illa hay que ir con mucho ojo"

Lorena Roldán (Tarragona, 1981) visitó este lunes por primera vez la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. Acostumbrada al color naranja en Ciudadanos, el fichaje estrella de Alejandro Fernández para el 14-F se mueve sin problemas por las plantas azules de su nueva casa. La 'número dos' por Barcelona considera que es el momento de reconciliarse entre los catalanes, pero desconfía del PSC de Salvador Illa pues los socialistas "tienen que decidir qué quieren ser de mayor".

-Se hace raro verla en Génova. ¿Cómo ha sido su primera visita a la sede nacional de los 'populares'?

-La verdad es que con mucha expectación, pero muy contenta con esta suma que hemos hecho en Cataluña en torno al PP y muy agradecida por la acogida de mis nuevos compañeros.

-El hecho de que las elecciones vayan a ser el 14-F, ¿les beneficia?

-Se ha creado un clima de inestabilidad, algo a lo que lamentablemente ya estamos acostumbrados en Cataluña con estos gobiernos separatistas, que siempre lo hacen igual, de forma chapucera. En este caso ha sido así, con un decreto que no ha sido consensuado con el resto de partidos. Es verdad que nos citaron a una mesa, pero en esa mesa ni siquiera se pudo votar. Se trata también de un decreto que no se ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral, como sí ocurrió en el caso del País Vasco y Galicia. Tampoco tiene suficiente base legal. Es decir, se ha hecho mal y ha venido la Justicia para advertir de que esto no se puede hacer así. Se ha creado una inestabilidad e incertidumbre que ha generado desconfianza en la población, que tiene miedo y me parece comprensible. Los dirigentes tienen que estar para generar confianza en la ciudadanía y que ésta perciba que ahí detrás hay un trabajo, un plan de contingencia para que todo el mundo pueda votar en condiciones de seguridad. Lo que esperamos es que se pueda dar certidumbre, que todo el mundo pueda votar y que se pueda conjugar el derecho a la salud, pero también el derecho al voto.

-¿Cómo va a ser su campaña electoral con el PP?

-Estamos diseñando aún cómo van a ser estas dos semanas de campaña. Si me pregunta qué es lo que prefiero hacer, mucha calle, lo que nos deje hacer la pandemia. Vamos a cumplir escrupulosamente con todas las restricciones, pero creo que es una campaña en la que toca estar a pie de calle y hablar con los sectores afectados y abandonados por parte del Govern, que nadie les escucha e intentar buscar soluciones para no tenerlos asfixiados como les tienen con ese cerrojazo de persianas que está haciendo mucho daño en las familias.

-¿Cómo ve a las formaciones independentistas?, ¿hay un cierto cansancio en la sociedad catalana?

-Como siempre, en pie de guerra entre ellas mismas. Una de las cosas que me produce vergüenza ajena, ya como ciudadana, es ver cómo los consellers están más preocupados de apuñalarse entre ellos que gestionar lo que tienen entre manos, la salud de los catalanes. Pero también una crisis social y económica, la peor que estamos viviendo en este siglo. Se miran de reojo, en vez de estar más pendientes de las encuestas que de los datos de la epidemia. Todo ello me produce una sensación de vergüenza ajena como ciudadana.

-Este domingo se conoció un caso de acoso sexual en el PP catalán. Sin entrar en el fondo del asunto, ¿cómo va a afectar en la campaña al PP?

-Es una cuestión que está en manos de la Justicia y yo me remito al comunicado que se ha hecho por parte del partido.

-También se conoció la oferta de Ciudadanos al PSC para ir de la mano juntos tras las elecciones si los números dan. ¿Cómo lo ha recibido?

-No soy mucho de entrar a valorar las decisiones que se puedan adoptar por parte de otras formaciones políticas, aunque vengan de Ciudadanos. Nosotros, en el Partido Popular, lo tenemos muy claro. Hay que ofrecer una alternativa al separatismo y también una alternativa al sanchismo. El procès, ya no solo se circunscribe a Cataluña, llega un momento en el que también se traslada al Congreso de los Diputados y tenemos un presidente y un Gobierno socialista que no tienen ningún reparo ni escrúpulo en ir de la mano de ERC o de Bildu, formaciones claramente separatistas y que tienen un plan muy claro en la cabeza, que es separar sus territorios del resto de España. Y eso no se puede consentir ni permitir. Ahí también hay que plantar cara y hacer oposición.

Ahora mismo, el único partido que está ofreciendo esa doble alternativa de oposición al separatismo, pero también al sanchismo, es el PP. Y en Cataluña hay que ser muy conscientes de que el señor Illa no es un candidato independiente, sino que forma parte del PSOE. Su jefe es Sánchez y, por tanto, creo que tienen entre manos el volver a reeditar ese pacto con ERC y Podemos que ya tienen en Madrid.

-Pero llegado el caso, si Illa tuviese los números para gobernar, ¿no sería mejor él como presidente de la Generalitat que uno de los candidatos independentistas?

-Claro, pero la pregunta es saber con quién quiere pactar Illa. Pero ya hemos visto a Sánchez hacer declaraciones que claman al cielo, diciendo, repitiendo y proclamando que jamás iba a pactar con ERC. Y ahí les tenemos, haciéndole presidente, aprobándoles los presupuestos y siendo decisivo en leyes tan importantes como la Celaá, que supone un atropello a varios derechos como el poder estudiar en castellano en la escuela pública, que me parece una aberración que no se pueda realizar así. Illa dice ahora lo mismo, que no va a pactar con ERC. ¡Por supuesto que van a pactar con ERC! ¡Por supuesto que están pensando en este tripartito!

Y un tripartito de estas características sería nefasto para Cataluña. Tenemos la experiencia de los dos anteriores, de cómo acabó todo. Pero además, un tripartito con ERC dentro vuelve a ser más procès. Le pondrán otro nombre, lo vestirán de otra manera. Eso el socialismo lo hace perfectamente pero al final volverá a ser procès, más prebendas para el nacionalismo y más desamparo para todos los constitucionalistas en Cataluña.

-¿Teme el sorpasso de Vox?

-No me preocupa. No soy mucho de mirar las encuestas ni voy mirando a un lado o al otro. Creo que hay que centrarse en el proyecto del PP en Cataluña, que es ambicioso, con medidas muy buenas como una bajada generalizada de impuestos. Los catalanes están con el agua al cuello, asfixiados, somos la comunidad autónoma con más tributos propios, la que más paga en el IRPF autonómico y eso no puede ser. Ese dinero tiene que estar en el bolsillo de los catalanes ahora más que nunca. Llevamos un programa fiscal muy ambicioso para llegar a todas las familias que peor lo están pasando. Nos vamos a centrar en la buena gestión, hemos dado muestras en anteriores crisis de que el PP era capaz de sacar al país de la crisis. Lo estamos demostrando en aquellas CCAA donde gobernamos y queremos trasladar esa buena gestión a Cataluña.

-¿Qué le ha seducido del PP catalán?

-La verdad es que tenía muy buena sintonía con Alejandro (Fernández). Tenemos una visión compartida de cómo podemos salir de esta pesadilla del procès, sumando esfuerzos y sensibilidades. Siendo capaces de atraer a distintas personas dentro del constitucionalismo que, quizás, visiones distintas en algunas cuestiones pero que tenemos en común cosas como la defensa de la libertad, de la unión, de la convivencia. Hay que acabar con esta fractura que el separatismo creó a partir de 2017. Es hora de reconciliarnos, de volver a darnos la mano y de poner el foco sobre todo en los problemas reales del día a día de los catalanes.

-¿Cuáles son esos problemas?

-Le puedo asegurar que no es la independencia, ni la NASA catalana ni las embajadas por el mundo, sino que el ERTE no se convierta en un ERE, que si uno enferma se le pueda atender rápidamente, que los niños estén tranquilos en el colegio. El PP es la alternativa al separatismo y al sanchismo, la única formación que ahora mismo ofrece esa doble condición.

-¿Cómo va a afectar la abstención el 14-F en medio de esta pandemia?

-Hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que vaya a las urnas. Nos estamos jugando muchísimo en estas elecciones. Otro Gobierno separatista sería nefasto y otro tripartito con ERC, PSC y Comunes sería exactamente lo mismo. A la ciudadanía hay que decirle que no se resigne. Hay cansancio, hay hartazgo entre los catalanes, también dentro del independentismo, pues se están dando cuenta de las mentiras que les han vendido durante estos diez años. El procès ha sido un proyecto político fracasado, que no ha conseguido absolutamente nada. La gente está cansada y resignada, como si tuviéramos una especie de maldición bíblica de tener que soportar siempre gobiernos separatistas.

-¿Y hay una alternativa?

-Una tercera vía que es la que estamos construyendo en torno al PP. Esa suma del constitucionalismo y hay que decirles a los catalanes que está en su mano, que lo tienen ellos, el poner fin a esta etapa e iniciar la convivencia que necesitamos.

-¿Coloca al PSC en ese frente del constitucionalismo del que habla?

-Creo que tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Porque lo que vemos dista mucho de lo que dicen. Siempre pido a la ciudadanía que no se fije tanto en lo que dice el PSC y esté más pendiente de lo que hace. Porque si miramos la foto de los ayuntamientos de Cataluña, se ven muchos pactos del PSC con formaciones independentistas. Incluso, hay municipios en los que el PSC prefirió pactar con la CUP antes que con el PP. Eso lo dice todo.

-¿Así que no se fía de Illa?

-Con él hay que ir con mucho ojo. Votar a Illa, al final, es votar a Sánchez. Y Sánchez va en un pack de la mano de Iglesias, de ERC y de Bildu.

-Ahora cuando vuelva al Parlament, ¿se imagina ya cómo será ver a sus excompañeros de Ciudadanos?

-La verdad es que no lo he pensado. Será con normalidad y cordialidad, como no podía ser de otra manera.

-¿Cree que le mirarán bien?

-Espero que sí.

-Por su parte no quedará, entiendo.

-Dentro de Ciudadanos tengo a personas a las que aprecio muchísimo y que considero amigos. Y, por supuesto, por mi parte no quedará. La cordialidad tiene que estar por encima de todo. En las relaciones personales, también por supuesto.