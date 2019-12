Quiénes son los CDR que quedan en libertad tras la acusación por terrorismo

De "integración en grupo u organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública" a la libertad bajo fianza. Así ha cambiado en tres meses la causa contra cinco de los siete miembros del ala radical de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en la operación Judas.

Este jueves se ha dado a conocer que la Audiencia Nacional ha acordado la libertad de Alexis Codina -bajo fianza de 10.000 euros- y de Ferrán Jolis -bajo caución de 5.000 euros-. Desde la defensa, a cargo de Alerta Solidaria, han iniciado una campaña para recaudar los fondos. Seis días antes, salían de la cárcel otros tres miembros del denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT): Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch y Eduard Garzón.

Todos fueron detenidos en septiembre tras meses de seguimiento por parte de la Guardia Civil. Una vez realizados los registros, los investigadores le atribuyeron a los acusados la capacidad para confeccionar hasta 15 tipos de explosivos distintos en función de los materiales que incautados. Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha alegado que en la pericial elaborada por técnicos de Grupo de Desactivacion de Explosivos de la Guardia Civil de Barcelona no se encontró "referencia a la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimiento técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores)".

Tras las resoluciones de la última semana, en Soto del Real (Madrid) quedan cuatro de los siete investigados detenidos en septiembre. Dos de ellos saldrán tras abonar la fianza correspondiente. Y solo dos quedarán en prisión, con la posibilidad de presentar recursos para pedir su excarcelación. Quién es quién en la lista de los que quedan en libertad.

Codina, el dueño del "laboratorio"

Alexis Codina -de 41 años- es el primer miembro del 'núcleo productor' de los explosivos del ala radical en quedar en libertad provisional. Según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el domicilio habitual del acusado sirvió como "laboratorio clandestino" del ala radical denominada Equipo de Respuesta Táctica (ERT) para la preparación, confección y práctica de diversos compuestos explosivos. Su casa sirvió también para el almacenamiento y depósito para terceros de las diferentes sustancias peligrosas que manejaba el grupo.

Los agentes de la Guardia Civil a cargo de los seguimientos detectaron un humo extraño salir del patio del laboratorio. Según consta en los informes, los investigadores detectaron que el origen de esa humareda era el compuesto denominado termita, una sustancia explosiva capaz de fundir metales.Esta deflagración tuvo lugar el 25 de agosto y, tal y como adelantó Vozpópuli, alarmó a los agentes hasta el punto de precipitar la operación que se produciría semanas después.

En el "laboratorio" de Codina los investigadores se incautaron de cuatro recipientes cilíndricos en forma de jarra conteniendo líquido y una pasta en su interior, un amplificador de la marca SKYRC de 380 vatios, un termómetro digital, una cubeta y un infiernillo. También aparecieron en una mesa anotaciones con el proceso para fabricar Termita, Goma 2 y explosivos plásticos, "así como un denominado Proceso RAK". Y fotografías de torres de alta tensión cerca de Mollet del Vallés (Barcelona) e imágenes aéreas del cuartel de la Guardia Civil de Canovelles (Barcelona).

Jolis, el que propuso la creación del ERT

Ferrán Jolis, por su parte, es considerado por los investigadores del Instituto Armado como uno de los expertos en informática de los CDR y como el que propuso la creación del ERT (Equipo de Respuesta Táctica). Según consta en el sumario, formaba parte del 'núcleo ejecutor' del ala radical y era una pieza clave en el éxito de la organización.

En el marco de su declaración en la Audiencia Nacional, aseguró que había recibido el encargo de establecer una red de comunicación segura e indetectable para poder mantener las comunicaciones desde el interior del Parlament de Cataluña el día del asalto a la Cámara. El plan, que según dijo habría sido orquestado por el "CNI catalán", "venía de arriba, de Presidencia, de Torra".

Según consta en las transcripciones de la Benemérita, en una conversación intervenida a Jolis aseguró que se estaba "jugando el culo" porque si le pillaban le iban "a meter terrorismo y banda organizada". Posteriormente, en su declaración policial, el acusado indicó que se trataba de un "vacileo" ante su novia. El acusado de 38 años también llegó a decir que estaba "totalmente arrepentido de estas cosas". "Le he dicho a los compañeros de la Guardia Civil que si yo me entero de algo les llamo y explico; y yo me he ofrecido a todo esto y lo que haga falta, incluso si tengo que colaborar en lo que quieran", aseguró en su declaración.

Duch, el guardián

Los investigadores han ubicado a Guillem Xavier Duch, de 50 años, en una "preeminente posición en la estructura interna del Equipo de Respuesta Táctica". En concreto, lo han descrito como el encargado de la guarda y custodia de los equipos de telecomunicaciones utilizados por el ERT para "mantener comunicaciones seguras durante la realización de sus acciones".

Duch, de 50 años, ocupó una "preeminente posición en la estructura interna del Equipo de Respuesta Táctica"

Según las pesquisas, acompañó a Jordi Ros, otro de los CDR detenidos -uno de los dos que aún permanecen en prisión-, a comprar el material necesario para la fabricación de explosivos. Participó en reuniones clandestinas relacionadas con los planes de asaltar el Parlament. Y colaboró en el vertido de aceite en la C-55 el 1 de febrero de 2019 al paso del convoy que trasladaba a los presos del 'procés' de la cárcel de Lledoners a Madrid para ser enjuiciados.

Garzón, "el segundo con mayor peso"

Eduard Garzón, de 49 años, también acudió al vertido de aceite en la C-55. En los informes que obran en el sumario de la causa se le señala como "el segundo integrante con mayor preso dentro de la organización criminal". La Guardia Civil le atribuye la coordinación entre el núcleo ejecutor (el encargado de la producción de explosivos) y el núcleo productor (a cargo de la recaudación de fondos).

Este acusado "se encontraría en un nivel superior dentro de esta organización criminal". Según las pesquisas, participó la supuesta reunión con la hermana de Puigdemont, lanzó una "comisión nacional de CDR" para "detectar agentes de cuerpos policiales" y ayudó en preparativos para la ocupación del aeropuerto de Barcelona por parte de Tsunami Democràtic.

Buigas, el exedil de ERC vinculado al "CNI catalán"

Tal y como publicó este diario, Buigas fue candidato a alcalde y ejerció de concejal de ERC en el municipio barcelonés de Folgueroles. En el auto judicial en el que se decretó su ingreso en prisión el pasado septiembre, el juez Manuel García Castellón describió a Buigas como un "miembro especialmente activo del Equipo de Respuesta Táctica" que ocupaba “una preeminente posición en la estructura interna (...) encargándose de la planificación, el desarrollo y puesta en marcha de las acciones violentas”.

Según detalla la Guardia Civil en un informe, Buigas -de 48 años- comunicó que un "grupo secreto denominado CNI Catalán se había puesto en contacto con él para que aportase la infraestructura logística necesaria" para llevar a cabo el asalto al Parlament. Los siete detenidos formaban parte directa o indirecta del plan. Solo dos quedan en prisión.