Los líderes del 'procés' pedirán traducción simultánea para hablar en catalán en el juicio

Los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo quieren expresarse en catalán durante las vistas en el Alto Tribunal. Por eso solicitarán que se pongan a disposición de todas las partes herramientas de traducción simultánea para que no se vean vulnerados sus derechos, según ha avanzado uno de sus abogados.

Ha sido el letrado Jordi Pina, que defiende los intereses de los exconsejeros, Josep Rull, Jordi Turull y el exlíder de ANC, Jordi Sànchez, quien ha anunciado esta medida durante la discusión de las cuestiones previas al juicio que previsiblemente arrancará en enero.

Los acusados a través de sus abogados han defendido que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para enjuiciar estos hechos, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el que sí se podrían haber expresado en catalán. “Ya lo adelanto: solicitaremos que se habiliten los mecanismos para que pueda haber traducción simultánea”, ha asegurado Pina al final de su intervención.

A esta petición se ha sumado la abogada del activista independentista Jordi Cuixart, Marina Roig. “Es una lengua oficial del Estado español”, ha defendido antes de confirmar que su representado también solicitará hablar en catalán. “Lo haríamos sin problema si estuviésemos ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -que investiga la organización del referéndum- o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, ha insistido.

A juicio de esta letrada, aunque los acusados puedan hablar en catalán “el tribunal no va a poder percibir las expresiones, sino las traducciones del intérprete”. Roig ha añadido además que en el procedimiento hay numerosa documentación en catalán. El Supremo determina este martes si es o no competente para juzgar a los 18 acusados en la causa. La ley fija un día de plazo para la resolución de las cuestiones previas, pero es posible que la decisión no se de a conocer todavía.