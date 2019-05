La Justicia mantiene en libertad al profesor de los Maristas condenado por abusos sexuales

No ingresará en prisión, por ahora. La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en libertad provisional al exprofesor de la escuela Maristas de Barcelona Joaquín Benítez, mientras no sea firme la sentencia que le condenó a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos.

En el auto hecho público este martes, los magistrados han desestimado la petición de la Fiscalía y de las acusaciones del caso para que se envíe a prisión al pederasta confeso, al entender que Benítez ha cumplido hasta ahora sin incidencias las medidas cautelares que se le impusieron, por lo que corresponde mantenerle en libertad provisional.

Desde 2016 el exprofesor está en libertad provisional con retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional, obligación de comparecencias semanales a la Policía, prohibición de realizar cualquier actividad con menores y prohibición de aproximarse y comunicarse con las víctimas.

Sin razones de riesgo

La Audiencia de Barcelona ha considerado que no se aportan elementos que modifiquen el pronóstico de riesgo y que además "no se aprecian razones objetivas que justifiquen una modificación de la situación personal del procesado". Por ello ha acordado que hasta que la sentencia no sea firme no se dictará su ingreso en prisión.

Según la sentencia del pasado 29 de abril, recogida por Vozpópuli, Benítez aprovechó su despacho, su "ascendencia y jerarquía como profesor de educación física" y "la confianza que los alumnos tenía depositada en él" para cometer abusos sexuales entre 2006 y 2010.

En las denuncias interpuestas ante la policía por los exalumnos y otras personas "puede hablarse de un modus operandi o patrón de actuación definido, tal y como indicaron los funcionarios del cuerpo de Mossos d’Esquadra que instruyeron el atestado". La Justicia le ha condenado a 21 años y nueve meses de cárcel y al pago de una indeminización total a las víctimas de 120.000 euros.