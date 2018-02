Las letras que mandan a la cárcel a Valtònyc: "La constitución se viola como una puta"

Enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. Estos son los delitos a los que ha sido condenado con tres años y medio de cárcel el rapero Valtònyc. Han sido sus letras las que han llevado al Tribunal Supremo a llegar a esta resolución. Letras como "un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún Grapo"; "la constitución se viola como una puta"; o "[José Ramón] Bauzá debería morir en una cámara de gas, pero va?. Eso es poco, su casa, su farmacia, le prenderemos fuego".

La Audiencia Nacional concluyó que la condena para Josep Miquel Arenas, nombre real del rapero, debía ser de este periodo de tiempo hace justo un año. Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha confirmado la condena. Además de los tres años y medio, se le inhabilita de forma "absoluta" por un periodo de ocho años y de forma "especial" para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo que pase en prisión.

Valtònyc también deberá indemnizar a Jorge Campos Asensi -habitual en sus letras- en concepto de responsabilidad por un delito de amenazas. Deberá compensar con tres mil euros al abogado por frases como "Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear" o "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov", que se recogen en un videoclip publicado en la plataforma Youtube el 17 de febrero de 2012.

Un atentado contra Montoro otro logro pa' nosotros, socialicemos los medios de producción a tiros y a la mierda los votos", canta en 'Caminando por la ciutat'

El auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, describe que compuso "diversas canciones, agrupadas en sendos discos que él mismo cantaba en sus recitales y publicó en Internet". Con esta difusión consiente, según afirma el Supremo, que otros usuarios puedan compartir los mensajes que divulga.

Los vídeos publicados por el rapero también incluyen "apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas Grapo y ETA, y a algunos de sus miembros". Lo hacen, según el alto tribunal, "justificando la existencia" de estas organizaciones, "ensalzando" sus actos y presentando a sus integrantes como "víctimas del sistema democrático". Valtònyccanta: "Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación" o "Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia cuando estalla".

"Un atentado contra Montoro otro logro pa' nosotros, socialicemos los medios de producción a tiros y a la mierda los votos", continúa en el videoclip 'Caminando por la ciutat'. "Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco (suenan disparos), bah, ya no, ahora toca a Juan Carlos. La OTAN no bombardeará la Zarzuela, no ..., aquí lo único que explotan son los trabajadores", añade en 'El mundo dona llicenca per matar'.

Tenemos goma2 y amonal, y así llegará un día que explotadores volarán, tan alto como obreros de derechas que ahora son empresarios, les cortare el cuello como recortan salarios", dice

Valtònyc hace una especial alusión a la violencia en sus letras: "Licencia para matar, quedarán pocos vivos, acabaré con izquierda, PSOE, y también CiU". "Tenemos goma2 y amonal, y así llegará un día que explotadores volarán, tan alto como obreros de derechas que ahora son empresarios, les cortaré el cuello como recortan salarios", continúa.

Las amenazas se suscitan, reza el auto, en frases como "cogeré un kalashnikov, una MP5, iré a Intereconomía, terminaré con este circo"; "Después mutilaré a la De Cospedal, con la rabia del pueblo Vasco a los GAL"; o "mataría a Esperanza Aguirre, pero antes, le haría ver como su hijo vive entre ratas".