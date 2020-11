España 'recomendó' a Leopoldo López que abandonase la Embajada antes del relevo de Silva

El Gobierno de Pedro Sánchez deseaba que el opositor venezolano Leopoldo López saliese de la residencia del embajador, Jesús Silva, antes del relevo de este último por el diplomático Juan Fernández Trigo, y así se lo trasladó al opositor venezolano, según indicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Vozpópuli.

López fue acogido como huésped en la Embajada española el 30 de abril del año pasado tras el fracaso del levantamiento cívico-militar contra Nicolás Maduro, si bien ese no fue su plan inicial. El opositor se refugió inicialmente en la legación de Chile con su familia, donde ya había varios miembros destacados de la oposición, y fue el propio Silva quien fue a buscarles con su vehículo para protegerles.

Con el paso de los meses, en el Ministerio de Asuntos Exteriores se fue asumiendo que una salida a esta situación era que López abandonase la residencia de Silva unas semanas antes de que este último concluyese su trabajo en el país caribeño. Ante el fracaso del alto representante de la UE, Josep Borrell, para que Nicolás Maduro aceptase que los comicios parlamentarios del 6 de diciembre fuesen libres y creíbles, a López se le planteó el dilema de aceptar la sugerencia española o permanecer en la residencia por tiempo indefinido, quizás unos años.

Esta última posibilidad conllevaba el peligro de que una futura salida de Venezuela salpicase al sucesor de Silva, el citado Fernández Trigo, quien llegará en los próximos días a Caracas en calidad de encargado de negocios, un rango inferior al de embajador y con el que España quiere subrayar a Maduro que las relaciones diplomáticas entre ambos países no son plenas.

En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez se prepara para una larga etapa sin embajador acreditado en Caracas ya que España, al igual que el resto de países de la UE, no reconocerá los resultados electorales de diciembre y las siguientes elecciones presidenciales en Venezuela no están previstas hasta 2022.

La decisión del opositor venezolano fue la salida de incógnito del país como ya lo hizo su esposa, Lilian Tintori, con la hija pequeña de ambos a los pocos meses de su entrada en la residencia de Silva. A López también le pesó el hecho de no haber visto físicamente a sus dos hijos mayores desde que se entregó a la Policía venezolana hace siete años.

Sólo cuando salió en 2017 de la prisión militar de Ramo Verde para pasar a arresto domiciliario pudo hablar con ellos, pero siempre a través de videoconferencias ya que han vivido todo este tiempo en Madrid con sus abuelos -el eurodiputado del PP, Leopoldo López padre, y su mujer-.

Pocos detalles de su huida

López desveló en su primera rueda de prensa en Madrid que sólo contó con la ayuda de cinco personas, que no hubo ninguna negociación secreta con el Ejecutivo de Maduro para facilitarle su salida y que llegó a Madrid en un vuelo regular. No le contó sus planes a su esposa y él mismo pidió al departamento de Arancha González Laya que no hubiese un recibimiento en Barajas porque quería dar una "sorpresa" a sus hijos tras años sin verles. El Gobierno se limitó a enviarle un coche oficial al aeropuerto.

Sobre su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede del PSOE en Ferraz, el opositor indicó que el presidente español tenía "mucha empatía por la libertad y la celebración de elecciones libres" y que piensa que Maduro es un "dictador". "La causa venezolana tiene que ser abrazada por todos los partidos que crean en la democracia y libertad", reclamó.

Además, subrayó que Sánchez "no va a poder reconocer" los comicios legislativas del 6 de diciembre porque son "un fraude". "En eso fue muy claro y enfático", hizo hincapié López sobre su reunión el líder del PSOE en Ferraz.