El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha pedido al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que consulte los indultos a los presos del 'procés' con el Comité Federal del partido antes de tomar una decisión. En su opinión, la concesión de esta medida de gracia supondría una "bajada de pantalones", al igual que la rebaja de las penas para el delito de sedición.

En declaraciones a Europa Press, Leguina ha afirmado que la concesión de los indultos a los reclusos independentistas es "ir contra un informe contundente del Tribunal Supremo, de la Fiscalía y del sentido común" y supone "bajarse los pantalones ante estos tipos que están subidos en un burro y no se bajan de él". Por ello, no entiende que el jefe del Ejecutivo ofrezca esta medida por adelantado.

Al ser preguntado por la propuesta del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de que Sánchez consulte a las bases del PSOE en un referéndum sobre la concesión o no de los indultos, Joaquín Leguina afirma que él es más partidario de que se consulte al Comité Federal. En este sentido, asegura que él está en contra de las primarias y acusa a Sánchez de haber "destruido los elementos internos intermedios" del partido.

Perjudicarán al PSOE

Pero interpreta que la petición de Rodríguez Ibarra se debe a que Sánchez dice que solo se relaciona con las bases porque tras ganar a Susana Díaz eliminó "cualquier posibilidad de debate interno", no en el Congreso, sino a posteriori, en una ampliación de los estatutos. "Están él y las bases, es una relación plebiscitaria. A eso se agarra Juan Carlos", recalca Leguina.

En su opinión, los indultos a los políticos catalanes presos va a perjudicar al PSOE en las urnas. "Te van a dar fuera de Cataluña un palo que te vas a enterar", exclama en relación a las elecciones que se produzcan fuera de esta comunidad autónoma.

Y alega que, aunque las elecciones generales no sean hasta dentro de dos años, la decisión va a pasar factura al PSOE por que "los españoles tienen memoria", a pesar de que este "asesor áulico que tiene" y del que Sánchez "se fía mucho", Iván Redondo, crea que se les va a olvidar en dos meses.

En su opinión, la recuperación de la economía no va a ser un factor decisivo en el voto de los españoles y advierte del "desgaste" que tiene el Gobierno en este momento. Considera, en este sentido, que lo ocurrido en las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid ha sido un "auténtico desastre" para el PSOE.

Golpe al Supremo

En este contexto, advierte a Pedro Sánchez de que los españoles tienen en cuenta otras cosas y no solo la economía, por ejemplo, "con quien te metes en la cama para gobernar" y en este caso, añade, Sánchez "está en la cama para gobernar con gente que está en contra de la Constitución, la unidad de España y la democracia".

También incluye en la "bajada de pantalones" frente al independentismo la rebaja de las penas en el delito de sedición que estudia el Gobierno. Según Leguina, habría que comparar cómo está castigado este delito o la formulación semejante en otros países como Alemania, Suecia o Austria.

Además, considera que si se rebajan las penas, supondría también un "golpe" contra el Tribunal Supremo que ha solicitado la extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont porque si se rebaja la pena, se tiene que hacer un nuevo escrito de extradición.

El PNV toca el violón

Además, Joaquín Leguina cree que las cosas se le complican al Gobierno también con el PNV del que asegura que "empieza a tocar el violón" y quiere "subirse al carro" de los fondos europeos para "chupar del bote".

Recuerda que quizá la gente no sepa que el déficit de las pensiones que tienen los vascos "lo pagan todos los españoles" y señala que ese déficit es de una media de 6.000 euros al año por pensionista ya que reciben las prestaciones más altas de España debido a la jubilación por la reconversión industrial. "Los vascos y navarros no pagan un solo euro de ese déficit" y ahora, añade, "quieren más dinero".

En opinión del exdirigente socialista, lo primero que habría que hacer en un Gobierno constitucionalista, de coalición o no, es "una ley electoral nueva" porque los nacionalistas vascos "están sobrerepresentados, los votos suyos valen más a la hora de lograr escaños que los partidos a nivel nacional". En cuanto a la posibilidad de que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le invite a participar en la Convención que tendrá lugar el próximo otoño, ha asegurado que ya ha hablado con el líder popular y le ha pedido que no le invite.

Afirma que también ha agradecido a Casado los elogios que hace de él pero le ha recordado que es "socialdemócrata" y nunca va a ser del PP. "Puedo estar en muchas cosas de acuerdo con el PP, colaborar en la fundación de Aznar, si me llaman, voy. Pero no me metas en ese lío" de la Convención, ha explicado que le ha dicho al presidente popular. "Mejor que no me invite", ha remachado.