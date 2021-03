La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14-F, Laura Borràs, visitó este martes en la cárcel al rapero Pablo Hasel, a quien define como "otro preso político de la (in)justicia española convencido de la necesidad de internacionalizar la represión".

"Salimos de una larga y provechosa conversación con Pablo Hasel en la cárcel de Ponent, donde hemos conversado de política, de antirrepresión y de los que hacen de muleta al régimen del 78", ha escrito Borràs en su cuenta en Twitter.

Sortim d’una llarga i profitosa conversa amb Pablo Hasel a la presó de Ponent on hem conversat de política,d’antirepressió i dels que fan de crossa al Règim del 78. És un altre pres polític de la (in)justícia espanyola convençut de la necessitat d’internacionalitzar la repressió. pic.twitter.com/2F74q4awBv — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) March 2, 2021

Borràs acudió acompañada del diputado Francesc de Dalmases, que se hizo eco durante la noche de este martes de la visita en un tuit: "Nunca nos acostumbraremos a entrar en una cárcel para ver a personas injustamente encerradas. Conversación larga y de mucha profundidad esta tarde con Pablo Hasel. Sabe que hay que denunciar al Estado español y a sus cómplices en el exterior y esta también es una lucha compartida".

Polémica por la visita

Ante el revuelo generado por su tuit, Borràs ha escrito otro mensaje esta madrugada: "Veo a mucha gente nerviosa por una visita a una persona encarcelada por cantar una canción. Se llama libertad de expresión, ¿les suena? En un Estado de derecho cantar incluso aquello que no queremos oír no debería comportar ni cárcel ni exilio. Y nunca renuncio a hablar con quien me lo pide".