Cuando Lastra pedía la dimisión de Casado por lo mismo que ahora le ha ocurrido a Iglesias

La petición de imputación del juez Manuel García Castellón al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el 'caso Dina' está provocando reacciones entre todos los políticos. El propio Iglesias rechaza rotundamente dimitir, pero hace tan solo dos años, una dirigente del PSOE pedía que el líder de la oposición dejase su cargo entonces. Pablo Casado se encontraba en la misma situación que el 'morado'.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha declinado la opción de dimitir, "ni como simple hipótesis" y ha asegurado sentirse perseguido por sus ideas. Sin embargo, hay una socialista que en 2018 pedía a Casado que lo hiciese.

En concreto, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo en el Congreso, Adriana Lastra, aseguró en 2018 que Pablo Casado "tenía un problema real" y que lo que tenía que hacer era "presentar su dimisión".

Las declaraciones de Lastra se enmarcan en el contexto del 'caso Máster', en el que, tras realizar las investigaciones pertinentes, la juez Carmen Rodríguez-Medel decidió el 28 de septiembre de 2018 archivar el caso que involucraba a Casado.

Las pesquisas apuntaban a que podía haber habido irregularidades a la hora de conceder títulos universitarios a varios políticos, entre ellos, Cristina Cifuentes, Carmen Montón y el propio Casado. En el caso concreto del líder del PP se trataba de su máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Finalmente, la jueza declinó seguir investigando.

El señor Casado, lo que tiene que hacer es presentar su dimisión", aseguraba Lastra en 2018

Sin embargo, cuando aún la investigación estaba abierta, se aclaró que, al estar aforado, si Casado debía ser investigado, lo debía hacer el Tribunal Supremo, caso idéntico al de Iglesias y motivo por el que Castellón ha hecho esa petición al Alto Tribunal.

"Si no estuviera aforado, hoy estaría imputado"

En ese momento, Lastra no escatimó en reproches al líder popular y aseguró que quien tenía "un problema real encima de la mesa" era Pablo Casado. "Si no estuviera aforado, si no fuese un diputado y no estuviera aforado, hoy estaría imputado por la jueza que está investigando el caso de los máster de Madrid", aseguró.

Alsina @MasDeUno mira, Lastra, en 2018, pidiendo la dimisión de Pablo Iglesias. La doctora Lastra nunca defrauda. pic.twitter.com/i2G8prleBT — goslum (Pablopagar es inocente y vicepresidente) (@goslum) October 8, 2020

En una declaraciones ante la prensa desde el Congreso de los Diputados que quedaron grabadas y rápidamente se han recuperado en las redes sociales, Lastra señalaba que, como ha hecho Castellón, Rodríguez-Medel lo derivó al Tribunal Supremo "porque le señor Casado estaba aforado".

"El señor Casado, lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado con la dimisión de la ministra Montón -dimitió y luego se archivó la causa-. Ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado, porque como les digo si no fuera aforado, estaría imputado por la Justicia", reiteró.

Cuando le estaban investigando

En el vídeo, continúa asegurando que el PSOE ya pidió "la dimisión" en el momento en el que supieron "que se estaba investigando a Pablo Casado". "En el momento en el que la jueza derivaba su caso al Tribunal Supremo", aseveró. Una situación similar a la que ahora ocurre con Pablo Iglesias y que las redes han reprochado a la socialista.