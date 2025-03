Las feministas que pasearon a la virgen 'queer' en el 8M piden que se elimine el delito por ofensas religiosas

La Asamblea Moza d’Asturies (AMA) ha pedido este sábado la eliminación del delito contra las ofensas religiosas del Código Penal tras ser admitidas a tramite denuncias de Abogados Cristianos y de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo contra quienes exhibieron una Virgen de Covadonga 'queer' durante la manifestación del 8M en Gijón.



Representantes de la asociación feminista han anunciado en una rueda de prensa que en los próximos días iniciarán una campaña para recabar apoyos políticos y sociales a favor de la modificación del Código Penal con la exclusión del artículo que condena las ofensas a los sentimientos religiosos.



Portavoces de AMA que han comparecido encapuchados con pasamontañas simulando capirotes, han avanzado que pedirán reuniones con el Gobierno asturiano, con los grupos parlamentarios de la Junta general del Principado, partidos políticos -excepto Vox- y organizaciones sociales para que apoyen la petición. “No tiene sentido en sociedades avanzadas que una persona pueda ser condenada a cuatro años de cárcel” por acciones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que forman parte de la libertad de expresión.



AMA ha recordado que este tribunal se posicionó hace años considerando que la libertad de expresión “recubre las ideas que ofenden, conmocionan o perturban de modo que las personas que profesan una religión no pueden esperar razonablemente la exención de toda crítica y deben tolerar y aceptar que otros rechacen sus creencias de manera pública”.



A Abogados Cristianos, Vox o a la Hermandad de Estudiantes, ha destacado un portavoz de AMA, lo que les molesta no es la Santina 'queer', sino que las mujeres ya no quieran vivir como en el franquismo, teniéndole que pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta bancaria. “No nos sorprende la denuncia del entorno más reaccionario de la sociedad; son acciones de gente que se dedica a denunciar a todo el mundo que lucha por ideas progresistas y justas con el único objetivo de amedrentarlas”, ha añadido.



Ha afirmado además que “desde hace varios años estos grupúsculos reaccionarios intentan utilizar el Código Penal para frenar el avance social y amedrentar a las personas, desde la recientemente archivada denuncia contra la humorista Lala Chus y su estampita de Nochevieja, o a políticos como Pablo Echenique hasta decenas de ayuntamientos por colgar en los balcones banderas LGTBIQ+”.



La asociación ha justificado inclusión de la Virgen de Covadonga 'queer' en la manifestación del Día Internacional de las Mujeres en Gijón en que esa representación “es un símbolo importante para Asturias, que va más allá de credos y religiones y da cuenta de lo popular y transversal que es el feminismo”.



“Nosotras respetamos las creencias personales de todo el mundo y remarcamos la condición antifascista y transfeminista de la Satina porque defiende la igualdad y los derechos de todas las personas”, ha destacado.