La Policía envía a Pedraz informes que muestran que protegía a Podemos y no lo espiaba

La Policía ha enviado al juez Santiago Pedraz informes que muestran que protegía y no espiaba a Podemos y a sus dirigentes entre 2014 y 2016. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha respondido al requerimiento del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional del pasado 12 de diciembre en el que solicitaba "cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes se hayan elaborado por dicha Dirección en relación con Podemos, la fundación CEPS o cualquierda de sus dirigentes o cargos públicos" en el citado periodo y que no estén clasificados como secreto o información reservada.

Los textos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, son informes de valoración de riesgo, que se hicieron para protegerles de distintas amenazas o a instancias de denuncias de ellos, con alguna excepción como la de un documento sobre Diego Cañamero, su entonces número dos por Jaén, que fue detenido.

Se trata de informes sobre el riesgo de distintos tipos de amenazas terroristas, evaluaciones del riesgo que sufría la formación, y atestados sobre intimidaciones de grupos de extrema derecha y "antirrojos", así como de perfiles de Twitter, pintadas e insultos en sedes del partido y contra Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero en buena parte de los casos. La mayoría se siguen de denuncias de Sergio Illanes Simarro, entonces responsable de Seguridad del partido, y responden a informaciones como la que publicó El País sobre que la Policía registró 6.903 búsquedas sobre diputados de Podemos durante la guerra sucia del PP entre 2015 y 2016.

Pagos de Venezuela

En cuanto a CEPS, hay un informe de 2014 de la brigada de información de Málaga que se elabora por ser una fundación que colabora con Gobiernos de otros países. Se limita a explicar a qué se dedica la fundación y quiénes participan en la misma y recoge lo que le pagó Venezuela.

También se aporta un informe, siendo director adjunto operativo Eugenio Pino, con una supuesta transferencia de Rodolfo Clemente Marco Torres, ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública de Venezuela, de un total de 272.325 dólares a Pablo Iglesias a una presunta cuenta de éste en Islas Granadinas en 2014. El encargado de ejecutar la orden de pago sería Carlos Erik Malpica Torres, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA y sobrino de Cilia Flores, mujer de Nicolás Maduro.

En unos audios de una conversación entre el comisario José Manuel Villarejo, el periodista Antonio García Ferreras y el empresario Mauricio Casals, Villarejo declaró que Pino fue el origen de la información, que desveló Okdiario.

En las diligencias que lleva a cabo el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, se ha recibido certificado de los pagos de una empresa de capital iraní a Pablo Iglesias en un escrito avanzado por El Mundo que se ha incorporado a las diligencias que el instructor está llevando a cabo tras la denuncia de Podemos contra ex altos cargos del Ministerio del Interior.

Las Cortes y los Juzgados están reviviendo investigaciones y episodios sobre los Gobiernos de Mariano Rajoy. El propio expresidente, seguido del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha comparecido este miércoles en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la denominada Operación Cataluña, que investiga a instancias de Junts y del PNV las actuaciones del Ministerio del Interior durante los Gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una supuesta trama parapolicial.

Rajoy se ha dicho "encantado" de acudir a esta comisión e, incluso, a otras que se crearan y algunas que echa de menos, aunque ha advertido de que este tipo de comisiones "no es que sean ilegales, sino que son una vulneración de las reglas democráticas no escritas, porque el Parlamento está para controlar al Gobierno de turno".

La primera diputada en intervenir ha sido la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha interpelado con dureza a Rajoy y se ha centrado en la presunta investigación para desacreditar a Podemos que habría emprendido el Gobierno del PP.

"No voy a responder a si creo que son ustedes tontos"

"¿Usted se cree que somos tontos?", le ha atizado Belarra después de que el ex presidente del Gobierno lo considerase "rotundamente falso". "No voy a responder a si creo que son ustedes tontos, porque tampoco se trata de generar un mal ambiente", ha respondido Rajoy. "No tenía ningún interés en Podemos. Ustedes probablemente se creían muy importantes, pero yo como presidente del Gobierno tenía cosas más importantes que atender", ha añadido como muestra de una serie de comentarios irónicos frente a los que la líder de Podemos ha señalado: "No sé de dónde saca usted ese gracejo, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos".

El expresidente del Gobierno también ha eludido las preguntas de la dirigente de Podemos sobre los papeles de Bárcenas o sobre "quién es M. Rajoy". "De ese asunto no voy a hablar, igual que no voy a hablar del señor Iglesias, del señor Errejón o del señor Monedero", ha respondido Rajoy, en alusión a las denuncias por acoso sexual contra estos.

Tras negar en reiteradas ocasiones que conociese la supuesta Operación Cataluña, ha glosado la actuación de su Gobierno con la aplicación del 155 en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia del 1-O.

Por su parte, Fernández Díaz "no tiene ninguna duda" de que la Operación Cataluña es "un invento" a raíz de una declaración en sede judicial de Villarejo. "Que es un invento no tengo ninguna duda. Le puedo asegurar que durante mi mandato en el Ministerio yo no oí nunca hablar de Operación Cataluña, nunca", ha defendido. Ha comentado que recuerda "perfectamente" el día que, de regreso en avión de un Consejo de Ministros de la Unión Europea, desde su equipo le hablaron por primera vez de la Operación Cataluña. Según ha dicho, fue por "un teletipo sobre una comparecencia judicial del señor Villarejo".

Al igual que Rajoy, Fernández Díaz ha criticado la creación de la Comisión y ha defendido la actuación del Gobierno de entonces frente al procés. "Ahora es el Estado quien se está yendo de Cataluña", ha considerado.

De hecho, ha llegado a revelar que se entrevistó personalmente con Jordi Pujol para que, "con la autoridad" que éste tenía, evitara el procés, que según él, comenzó en enero de 2013 cuando Artur Mas declaró en el Parlament que había llegado la hora de que Cataluña ejerciera su derecho de autodeterminación.