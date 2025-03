La madre del rapero Isaac, tras la rebaja de la pena a su asesino: "Ya no creo en la justicia"

Nines Triano es una de esas víctimas que ya no cree en la justicia. El Tribunal Supremo acaba de dejar en 16 años de cárcel la pena al asesino de su hijo, que en el juicio había sido condenado a prisión permanente revisable. David Bárcenas y tres menores de los Dominican Don't Play mataron a cuchilladas a Isaac, un joven con síndrome de Asperger, en el túnel de la calle Comercio de Madrid, en julio de 2021. Desde entonces, esta madre ha dedicado su vida a buscar justicia -recurrirá ahora al Tribunal Constitucional- y a concienciar a otros chavales sobre la "lacra social" de las bandas latinas.

P: Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo recibiste la noticia de la sentencia del Supremo?

R: Estoy muy indignada. Me llamó mi abogado. Fue como si me hubiesen dado una patada en el hígado. Me quedé hecha polvo, con un sentimiento de abandono, de impotencia, de rabia... Una mezcla de muchas cosas. Dicen que no hubo alevosía cuando le persiguieron con monopatines entre cuatro personas. Encima, tienen en cuenta como atenuante que iba drogado y bebido (Bárcena). Y los 12.000 euros que han dejado como responsabilidad civil...

El Tribunal Supremo confirma parte del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya había rebajado la condena a Bárcena a 20 años de prisión tras calificar los hechos como un delito de homicidio -y no de asesinato- al no ver alevosía en el crimen. Además, los magistrados del alto tribunal, pese a los hechos probados en el juicio oral, dan la razón a la defensa y eliminan la agravante por pertenencia a organización criminal al entender que la muerte de Isaac no tuvo una "relación causal" con la actividad de los Dominican Don't Play.

P: Entonces, ¿por qué fue asesinado tu hijo?

R: Le marcaron por su amistad con un chaval que sí pertenecía a los Trinitarios (la banda rival de los Dominican Don't Play). A lo mejor el Tribunal Supremo no ha visionado el vídeo anterior donde se ve que a mi hijo se le se le amenazó cuando iba en un autobús. Tampoco han debido de tener en cuenta la llamada telefónica que estaba realizando mi hijo a un amigo cuando fue asesinado.

Según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Isaac iba hablando por teléfono con un amigo con el que había quedado cuando se vio perseguido por los que iban a ser sus asesinos. "Me están siguiendo, bro", le dijo. A los pocos segundos, la víctima sólo pudo decir "ay, ay, ay" mientras Bárcena le apuñalaba hasta la muerte.

P: Pocos días antes de la sentencia del Supremo, se conocía que uno de los menores condenados saldrá a la calle tras quedar en régimen de internamiento semiabierto.

R: Quiero creer que la sentencia es una acto de buenismo por la escasa condena que les cayó a los menores, que de hecho ya están saliendo a la calle. La diferencia en la condena con Bárcena, que tenía 18 años, era abismal. Pero de lo que sí se han olvidado es de que mi hijo también tenía 18 años. Van a sacar a tres asesinos a la calle. Y en unos años, a otro más.

P: ¿Qué opinas de la Ley del Menor? A los asesinos de tu hijo les separaban semanas o meses de edad. Y los caminos han sido muy diferentes.

R: La Ley del Menor es una ley obsoleta. Un centro de menores no es un sitio para reinsertar a nadie, y menos en tan poco tiempo. Los asesinos de mi hijo han seguido mofándose y amenazándome por redes sociales. No han mostrado ningún arrepentimiento. Después del crimen, hicieron varios temas y videoclips que siguen publicados en Youtube y que fueron prueba de cargo en el juicio. Bárcena se grabó en la cárcel con un móvil haciendo apología de su banda.

P: En el juicio dijo que estaba arrepentido y pidió perdón a vuestra familia.

R: El monstruo de Amstetten también dijo haber estado muy arrepentido. Lo hace por beneficios penitenciarios. Igual que los 12.000 euros que depositaron en el juzgado como reparación del daño. ¿12.000 euros? Perdona, el daño es irreparable.

P: A falta del recurso ante el Tribunal Constitucional, el recorrido judicial está cerrado. ¿Cómo afrontas lo que viene por delante?

R: Donde no hay justicia humana, hay justicia karmática. Estas personas tendrán que pagar por el dolor que han hecho. Yo he estado pagando mis terapias porque a las víctimas de bandas el sistema no nos ofrece ningún tipo de recurso. Sin embargo, con mis impuestos estoy pagando el papel higiénico, terapeutas y demás a esta gentuza. Esto ha sido un antes y un después, pero no solo para mí. Muchos de los amigos de Isaac han tenido que ir a terapia. Mi madre está hecha polvo, mi hermana también. Yo he estado de baja durante un año y he tenido que dejar de vivir en Madrid. Mi padre está en una residencia y no he podido ir a verle porque no sabe nada de Isaac y si me pregunta me voy a derrumbar. Nos han jodido la vida a todos. Isaac hacía mucha falta y ni siquiera nos han dado el beneficio de una condena justa.