La creatividad como puente entre mundos: del arte a la ingeniería

En un mundo laboral marcado por la automatización, los entornos híbridos y los desafíos globales, la creatividad ya no se considera una habilidad exclusiva del arte. Ahora es vista como un recurso estratégico en cualquier sector, desde la ingeniería hasta la gestión de equipos. Así lo demuestra el proyecto de habilidades blandas desarrollado por Dionisio Navarro, quien entrevistó a dos perfiles profesionales radicalmente distintos —un ingeniero naval y una artista multidisciplinar— para profundizar en el rol de la creatividad en el trabajo.

A través de esta indagación, Dionisio Navarro no solo construyó puentes entre disciplinas aparentemente opuestas, sino que también reveló puntos de convergencia inesperados. Según explica Dionisio, la creatividad no es una herramienta ornamental, sino un motor real de productividad. “Genera soluciones innovadoras que optimizan procesos, tal como propone el enfoque de liderazgo colaborativo basado en habilidades blandas”, sostiene. En otras palabras, ser creativos no implica únicamente tener buenas ideas, sino aplicarlas de manera estratégica para obtener resultados concretos.

En contextos laborales que demandan respuestas rápidas y flexibilidad, esta habilidad se vuelve esencial. La creatividad no solo permite resolver problemas complejos, sino también adaptarse al cambio, algo que cobra especial relevancia en equipos dinámicos y en transformación constante. Además, fortalece aspectos humanos fundamentales como la empatía y la comunicación, claves en la gestión de equipos.

Dos mundos, dos formas de crear

El núcleo del proyecto de Dionisio gira en torno a las entrevistas que realizó a Raúl Villa, ingeniero naval con experiencia como marino, y a Leticia, artista multidisciplinar especializada en expresión plástica. A primera vista, sus profesiones parecen moverse en universos distintos. Pero al analizar cómo entienden y aplican la creatividad, emerge un diálogo que desafía esa suposición.

Raúl ve la creatividad como una forma de resolver problemas técnicos dentro de un marco normativo riguroso. Su trabajo implica buscar soluciones funcionales que equilibren innovación con realidades materiales, como la resistencia de un casco naval o la eficiencia energética de una embarcación. Para él, el proceso creativo es “estructurado”, “basado en la experiencia técnica” y guiado por el análisis de datos.

Leticia, en cambio, se mueve en las aguas de la subjetividad. Su proceso creativo es intuitivo y experimental, y suele partir de la observación detallada del entorno o de conflictos emocionales y sociales. En su caso, no hay normas técnicas a seguir: lo importante es el impacto emocional o conceptual de la obra.

Pese a estas diferencias, ambos coinciden en un punto clave: la experimentación práctica. Raúl la aplica mediante pruebas iterativas en el diseño y construcción naval. Leticia la usa como recurso expresivo en sus procesos de creación artística. Dos caminos distintos hacia un mismo fin: encontrar soluciones a través de la experiencia.

De la experiencia al ingenio

Uno de los hallazgos más reveladores de la entrevista con Raúl fue el impacto de su trayectoria como marino en su actual labor como ingeniero. Dionisio destaca cómo esa experiencia le permite “integrar conocimiento empírico con metodologías técnicas avanzadas”, y así generar soluciones profundamente realistas y eficientes. Este enfoque demuestra cómo la creatividad técnica no surge de la nada: se alimenta de la vivencia directa y de la capacidad de observar los problemas desde dentro.

“La experiencia práctica influye significativamente en la creatividad”, apunta Dionisio. En campos técnicos como la ingeniería naval, no basta con conocer las reglas: hay que haber sentido el peso de las decisiones en alta mar para saber cuáles ideas realmente funcionan.

Creatividad sin permisos, pero con responsabilidad

Raúl también sostiene una máxima provocadora: “Todo lo que no está prohibido, está permitido”. Para Dionisio, esta frase encarna una mentalidad clave para fomentar la creatividad técnica. Se trata de una invitación a explorar los márgenes de lo permitido, siempre respetando la seguridad y la eficiencia.

Este tipo de pensamiento disruptivo resulta especialmente valioso en entornos donde la innovación puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Impulsar esa libertad creativa controlada es, en definitiva, una forma de liderazgo.

El arte como terapia y herramienta de resolución

En la otra orilla de la creatividad se encuentra Leticia, cuya labor como docente le ha permitido observar cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para resolver conflictos emocionales. Sus alumnos, al expresarse plásticamente, logran desbloquear emociones y comprender mejor sus propios procesos internos.

Dionisio ve aquí un potencial transformador para otros ámbitos laborales: “El arte permite desarrollar habilidades como la observación y la empatía”, asegura. Estas cualidades son también valiosas en entornos como la gestión de recursos humanos, el liderazgo de equipos o incluso la mediación de conflictos organizacionales.

Uno de los puntos que ambos entrevistados consideran fundamentales para alimentar la creatividad es la capacidad de observación detallada. Leticia la utiliza para comprender los matices de las emociones humanas; Raúl, para detectar fallas técnicas o mejorar diseños.

Para Dionisio, esta habilidad sigue siendo subestimada en el mundo laboral. “Observar con detenimiento permite detectar problemas invisibles a simple vista y diseñar soluciones más precisas”, afirma. En un contexto donde lo urgente suele desplazar a lo importante, reaprender a observar puede marcar una diferencia significativa.

En un entorno globalizado, donde los problemas son cada vez más complejos y multidimensionales, la creatividad se posiciona como un elemento esencial para encontrar soluciones viables. Dionisio resalta que la clave está en conectar disciplinas, mantener una perspectiva crítica y, sobre todo, asegurar que las ideas innovadoras puedan adaptarse a contextos técnicos, normativos y económicos.

“La creatividad debe integrarse de forma realista para que sus propuestas no queden en el plano teórico, sino que se conviertan en soluciones sostenibles y escalables”, concluye.

Fomentar la creatividad: entre metodologías y mentalidad

A lo largo de su proyecto, Dionisio identificó diversas metodologías útiles para fomentar la creatividad en cualquier entorno. Algunas de ellas incluyen:

Design Thinking, ideal para visualizar y ajustar soluciones de forma iterativa.

Prototipado ágil, que permite experimentar sin temor al error.

Brainstorming estructurado, útil tanto en equipos creativos como técnicos.

Juegos creativos, para desbloquear ideas desde el cuerpo y la emoción.

Uso de tecnología, desde software de diseño hasta inteligencia artificial.

Diversidad interdisciplinar, como fuente de nuevas perspectivas.

Mentalidad de crecimiento, que alimenta una cultura de aprendizaje continuo.

Estas herramientas, combinadas con un liderazgo empático y una cultura organizacional abierta, son fundamentales para crear entornos donde la innovación no solo sea bienvenida, sino también necesaria.

El rol de la creatividad en un futuro automatizado

Hacia el final de su investigación, Dionisio plantea una reflexión profunda sobre el papel de la creatividad en un mundo cada vez más automatizado. Frente al avance de la inteligencia artificial, reafirma el valor insustituible de la imaginación humana.

“La grandeza de la inteligencia humana reside en su diversidad: la lógica, la creatividad, la empatía, la intuición y la conciencia”, afirma. Si bien la tecnología puede ampliar nuestras capacidades, no debe reemplazarlas. Más bien, debe convertirse en una aliada que potencie lo mejor de nuestra humanidad.

El trabajo de Dionisio demuestra que la creatividad no pertenece a una sola disciplina. Es una habilidad transversal que conecta sectores, estilos de pensamiento y formas de ver el mundo. Su investigación, que partió de dos entrevistas aparentemente opuestas, terminó revelando una verdad común: la innovación no nace del aislamiento, sino del diálogo.