La consultora de José Blanco creó una empresa con el socio chino de Zapatero para crecer en Asia

Acento Public Affairs creó el 7 de abril de 2020 Acento Asia SRL, una empresa en la que figura como apoderado Fangyong Du, socio de José Luis Rodríguez Zapatero, para crecer en Asia. La consultora de José Blanco se registró como lobby en Bruselas el 22 de octubre de 2020 para hacer presión en nombre de Huawei y trabajaba para el gigante chino en España prácticamente desde su fundación en 2019.

El 17 de abril de 2020 Esteban González Guitart, miembro del Consejo Asesor de Acento, se registró como administrador único de la sociedad en la que participaban Acento y Fangyong Du. La empresa nació como Sigue Leyendo SL. El 26 de noviembre de 2020 pasó a llamarse Acento Asia SRL y cambió su objeto social de "otras actividades de consultoría de gestión empresarial" a "servicios de consultoría estratégica, activación y ejecución de análisis, planes, proyectos en el ámbito de las relaciones institucionales".

Acento Asia compartía entonces el domicilio con Acento Public Affairs en Recoletos 6. González Guitart, hijo de Esteban González Pons, pasó a ser apoderado de Acento Asia el 27 de noviembre de 2020, cargo en el que se mantuvo hasta el 18 de noviembre de 2021.

Fangyong Du sigue como apoderado solidario de la sociedad desde el 27 de noviembre de 2020. El 18 de noviembre de 2021 Acento Asia SRL pasó a llamarse Mimo Mobile SL, ahora Mimo Advisors Europa SL, con domicilio en Velázquez 24. Con todo, este empresario chino era administrador único de Mimo Mobiles SL desde el 4 de junio de 2020. Ese mismo día se produjeron varios ceses y nombramientos en Huawei Technologies España SL, según puede consultarse en el Registro Mercantil.

Este periódico ha preguntado a Acento por qué se creó Acento Asia SRL y qué vinculación tiene Acento con esta sociedad, y han respondido que "esta sociedad se creó a finales de 2020 y se disolvió en 2021. Del mismo modo, en su momento se creó Acento Bruselas y se valoró la posibilidad de establecer Acento Latam, aunque finalmente se decidió no seguir adelante con ese proyecto".

El Confidencial ha desvelado que Fangyong Du es patrocinador del think tank prochino de Zapatero, Gate Center, e investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por sus vínculos con los servicios de espionaje de Pekín. Trabajó para Huawei como asesor del responsable de la compañía en España hasta julio de 2021, Tony JinYong, ahora vicepresidente de Huawei Europa en Bruselas.

Fangyong Du recurrió en 2020 al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, para llegar hasta el entonces ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, con el fin de que intercediera por Huawei ante el Gobierno de Pedro Sánchez, según documentos que obran en la causa que se sigue de la Operación Delorme.

Gate Center está gestionado por Thinking Heads, "empresa especializada en plataformas de conocimiento y cuenta con un Consejo Asesor presidido por José Luis Rodríguez Zapatero", según reza en su web, que también se difunde en chino.

Desde Thinking Heads, trasladan que es "erróneo" decir que Gate Center es "prochino". Preguntados por la colaboración de Fangyong Du con Gate Center, dicen que "no tienen conocimiento" porque esta cuestión "no" tiene "relación con Gate Center". Vozpópuli ha preguntado a Mimo Advisors por su relación con Acento y Gate Center pero no ha obtenido respuesta.

Varios detenidos y 21 registros

El pasado jueves la policía federal belga detuvo a varias personas en la investigación que examina si Huawei sobornó a eurodiputados a cambio de su apoyo político. Registró 21 direcciones en Bruselas, Flandes, Valonia y Portugal, según Politico. Quince eurodiputados actuales y antiguos están investigados por presuntos delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva, han informado Follow the Money y Reporters United y las publicaciones belgas Le Soir y Knack.

Según la Fiscalía, los delitos se produjeron entre 2021 y la actualidad "bajo la apariencia de lobby comercial y adoptando diversas formas, como la remuneración por cargos políticos o incluso regalos excesivos, como comida y gastos de viaje, o incluso invitaciones regulares a partidos de fútbol". El objetivo sería contrarrestar los intentos de Estados Unidos para excluir a Huawei de mercados sensibles y promover que el mercado europeo se abra a compañías chinas.

El caso Koldo

Huawei, que presidió en España Therese Jamaa, pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, entre enero de 2022 y mayo de 2023, ha aparecido en las investigaciones de la UCO por haber fichado a Aldama como consultor. También requirió servicios de la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero, What the Fav, en pleno veto internacional para entrar en el negocio del 5G.

El pasado 17 de julio este periódico desveló que la consultora ocultaba que la mujer de Antonio Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez y ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, trabajaba allí. Anabel Mateos aparecía reseñada entre sus consultores sénior hasta el pasado 19 de junio, pero la borraron de su web. El 20 de junio salieron a la luz reuniones de Blanco con Koldo García.

José Blanco, exministro de Fomento con Zapatero, creó Acento con Hernando. Entre los profesionales vinculados al PSOE en sus filas que presenta ahora mismo se encuentran Valeriano Gómez, Elena Valenciano y David Cierco. También reúne a expopulares como el presidente de la firma Alfonso Alonso, exlíder del PP vasco y exministro de Sanidad, y Elena Pisonero.