Competencia desvela el dopaje en las ayudas al transporte de mercancías canario

El transporte marítimo y aéreo de mercancías hacia las Islas Canarias incurre en unos sobrecostes que se compensan mediante ayudas públicas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un informe remitido al Ministerio de Transportes en diciembre de 2024, considera que la metodología actual debe basarse en los costes de una empresa eficiente, en lugar de promedios ponderados. Estas ayudas cubren hasta el 100% de los costes de transporte, incluyendo flete, manipulación de mercancías, tasas portuarias o aeroportuarias, y recargos por incremento del coste del combustible, exacciones portuarias o aeroportuarias, costes de los controles de seguridad

La tesis de la CNMC se derivan de un informe contratado a INECO, ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes y Movilidad, contratado por la CNMC subraya que los costes tipo que se determinan a partir de la suma de las medias de los conceptos subvencionables y se realizan análisis adicionales para valorar las diferencias de costes entre operadores están sobrevalorados. E indica que no se han observado descensos en los costes tipo a pesar de la disminución de precios de los combustibles. Además, se han registrado incrementos significativos en algunas rutas de transporte marítimo, como un aumento del 67% en los costes de la ruta Gran Canaria-Lanzarote y un 42% en el coste por kilogramo de transportar mercancías industriales de Gran Canaria a Fuerteventura.

Por ejemplo, a la hora de dar las ayudas a las islas la CNMC sugiere que se tenga en cuenta el volumen de negocios en relación con el capital invertido, el coste total en relación con el volumen de negocios, el volumen de negocios por empleado, el valor añadido por empleado o los costes de personal en relación con el valor añadido. La CNMC reconoce la necesidad de estas ayudas para compensar las particularidades geográficas de las islas, considera que la metodología actual presenta deficiencias.



El informe de la CNMC entra en la eliminación de las empresas que presentan desviaciones al alza más relevantes sobre la media ponderada del resto de precios y a la definición de qué es una empresa eficiente, la respuesta es: "Desviaciones en los precios recabados de los operadores por encima de un porcentaje del 50% sobre la media de los precios recabados del conjunto de operadores se considera que no resulta verosímil que se correspondan a diferencias en el servicio prestado, para el mismo trayecto y unidad de presentación. Por lo tanto, precios medios por encima del 50% de la media del total de operadores no se tendrán en cuenta en el cálculo para la determinación de los costes tipo". Las recomendaciones de la CNMC sugiere basar las subvenciones en la estructura de costes de una empresa bien gestionada y justificar las causas de las variaciones en los costes tipo. También abogan por reforzar las medidas de evaluación de la eficacia de las ayudas. La CNMC ha formulado estas recomendaciones durante años, pero en su mayoría no han sido aceptadas por el Ministerio de Transportes. La CNMC continúa evaluando los efectos de estas ayudas y solicita ajustes normativos para mejorar su aplicación en el futuro.



En el caso del transporte aéreo, el informe de Ineco para la CNMC señala que "no se produce un descenso en los costes tipo de ninguna ruta, pese a que el informe INECO recoge que han descendido los precios de los combustibles" y que "se mantienen invariables todos los costes tipo relacionados con el transporte aéreo, mientras que, en el caso del transporte marítimo, son varias las rutas o modos de transporte cuyos costes tipo han aumentado".

Las recomendaciones de la CNMC supondría basar las subvenciones en la estructura de costes de una empresa eficientemente gestionada, así como una mayor justificación de las causas que motivan las variaciones propuestas de los costes tipo y un reforzamiento de las medidas de evaluación ex post de la eficacia de las ayudas. Además, recomienda ajustes normativos y aboga por evaluar los efectos de estas ayudas a lo largo del tiempo. En las Islas Canarias, este sistema de subvenciones abarca tanto las mercancías agrícolas como las industriales, y puede cubrir hasta el 100% de los costes de transporte efectivamente incurridos por los transportistas.