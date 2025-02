La causa por blanqueo alrededor de Plus Ultra involucra a un exministro chavista

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Nervis Villalobos es uno de los presuntos clientes de la red de supuesto blanqueo de capitales alrededor del rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la compañía el 9 de marzo de 2021. La Audiencia Nacional señala que el exministro chavista aparece en la denuncia del Ministerio Público como "uno de los presuntos clientes que se sirven de los servicios de esta organización" y recuerda que figura como investigado en dos procedimientos que se siguen ante la misma instancia judicial.

Viceministro de Energía Eléctrica durante la Presidencia de Hugo Chávez, se han seguidos causas contra Villalobos en Texas y Andorra, entre otras, y ha sido detenido en España en 2017 y 2018. El pasado 28 de noviembre compareció en el Congreso en la Comisión de investigación sobre la Operación Cataluña, donde acusó a jueces, policías y fiscales de una persecución. Sostuvo que se dedica a la consultoría de multinacionales para varios países, también España, donde reside desde hace más de una década.

Villalobos está imputado en una de las piezas del caso PDVSA que investiga la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. En concreto, la tercera, para la que la Sala de lo Penal ha ordenado a la juez que solicite información a Luxemburgo sobre 40 millones de euros en una presunta cuenta de Villalobos bloqueados en este país. En septiembre de 2022 Tardón acordó el sobreseimiento provisional de otra de las piezas en la que también le investigaba, la segunda, en relación con el ingreso de unos fondos a favor de Villalobos y su mujer, Milagros C. y un tercer investigado en Banco de Madrid y que involucraba una vivienda en La Moraleja y transferencias por siete millones de dólares.

Las causas contra Duro Felguera

La otra causa en la que se le investiga atañe a Duro Felguera, que recibió otro rescate polémico en la pandemia y que en estos momentos busca que la SEPI convierta su préstamo en capital. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó en enero de 2024 el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos de 105,6 millones de dólares para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño. En el contexto de una misión económica del Gobierno de Zapatero, el grupo asturiano logró el 4 de mayo de 2009 el mayor contrato de su historia.

También ha llegado a la Audiencia Nacional un conflicto de la empresa asturiana con la Agencia Tributaria (AEAT), que le reclama 153 millones de euros en el Impuesto sobre Sociedades de entre 2010 y 2014. Estos dos procesos estaban avanzados en septiembre 2021, cuando la SEPI le concedió un rescate de 120 millones.

El cobro de una deuda de Venezuela por Duro Felguera fue clave en el plan de viaje que elaboró Víctor de Aldama para Delcy Rodríguez en diciembre de 2019 para su polémica visita a Madrid el 20 de enero de 2020, que incluía una reunión con su entonces CEO José María Orihuela. La UCO asegura que Dino Di Ianni, country manager de Duro Felguera en Venezuela, tuvo una "relación cercana" con Aldama.

La unidad de élite de la Guardia Civil recoge que Duro Felguera compartió con Air Europa el asesoramiento de Aldama, pero señala que no consta que éste trabajara para Plus Ultra.

A preguntas de Vozpópuli, desde Plus Ultra insisten en no haber recibido ninguna notificación al respecto de la denuncia del Ministerio Público, al tiempo que desde las autoridades judiciales involucradas no se han hecho comentarios oficiales. Este periódico también ha contactado con la defensa de Nervis Villalobos, que sostiene que su cliente no tiene nada que ver con Plus Ultra y apunta que sufre una persecución por parte de la Fiscalía. Desde Duro Felguera no hacen comentarios.

Malversación en Venezuela, el origen

La denuncia de Anticorrupción en la causa sobre blanqueo alrededor de Plus Ultra recoge que en la trama habrían participado personas "extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español" que formarían parte de una "presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados". Constan también alusiones a registros de domicilios en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca autorizados por el Juzgado Central de Instrucción 1.

De la documentación cotejada por este periódico se desprende que las Fiscalías de Francia y Ginebra han iniciado una investigación alrededor de una presunta trama, para la que han requerido la colaboración de su homóloga española. El origen de la red pasaría por fondos "ilícitos" procedentes de "actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía", ligados a fondos públicos de los llamados Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) del Gobierno de Nicolás Maduro, así como a ventas de oro del Banco de Venezuela.

Siempre según la citada documentación, la aerolínea Plus Ultra figuraría como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con sociedades de la "organización criminal, implicadas en las ventas de oro". Como parte de la denuncia de la Fiscalía, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos y a la remisión de cantidades por parte de la primera de ellas a otra empresa a una cuenta de Panamá.

Algunos de estos contratos habrían dado cobertura a las "correspondientes devoluciones" que habría hecho Plus Ultra a cuentas en el extranjero de sociedades de la trama tras recibir, el 9 de marzo de 2021, la ayuda del Gobierno de España por valor de 53 millones. Los contratos de préstamos a Plus Ultra "fueron íntregramente reembolsados", subraya la denuncia.

El de Plus Ultra fue el segundo rescate tras el de Air Europa, y el más polémico por cuestionarse que cumpliera los requisitos y por su conexiones con el régimen de Nicolás Maduro. Un extremo que a juicio del Ministerio Público español constituye indicio de una defraudación al Estado, motivación por la que ha requerido a la Audiencia Nacional que entrara en materia por considerarla competente ante la "envergadura" "tal" de los hechos susceptibles de investigación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional plantea que la denuncia de la Fiscalía sólo "tangencialmente" menciona la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, que se habría utilizado para "la devolución de los préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delicitiva". Por contra, insta al Ministerio Público a remitir la nueva información disponible al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por ser éste el que ya comenzó una investigación penal alrededor del citado rescate.