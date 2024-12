La alcaldesa de Catarroja se enfada por la visita de los reyes: "Mientras la gente trabaja, ellos se toman un refresco"

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent (PSPV-PSOE), ha manifestado su enfado porque los reyes y sus hijas hayan acudido este domingo al municipio sin avisar y lo hayan hecho a una parte de la localidad "más operativa" para querer aparentar "una cierta normalidad, que no es real", en lugar de acudir a la zona donde aún trabaja un millar de efectivos del Ejército.



Los reyes, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han acudido este domingo por sorpresa a Catarroja, una de las localidades valencianas más afectadas por la dana, en una visita privada, en la que han charlado con numerosos vecinos y se han hecho fotos con ellos.



En declaraciones a EFE, Silvent ha señalado que no tenía constancia ni había sido avisada de la esa visita de la familia real, que según puede verse en varios vídeos subidos a redes sociales ha estado en el mercado municipal, que este domingo estaba abierto y en el que se realizaban una serie de actividades por ser los días previos a la Navidad, y han tomado un aperitivo.



Silvent ha criticado que hayan acudido a un sitio "donde quieran aparentar una cierta normalidad, que no es real" cuando a su juicio lo que tendrían que haber hecho es "el guiño, que es importante" de visitar al despliegue de más de mil efectivos.



"Mientras la gente está trabajando, ellos están tomándose un refresco cuando lo que tenían que haber hecho es visitar a esos militares que llevan aquí más de 50 días, que están cansados y están haciendo lo que nadie quiere hacer, que están en los garajes, que están sacando coches y enseres, están sacando lodos. Con todo lo que tiene que ver el despliegue militar, tendrían que haber hablado con ellos", ha añadido.



Según la alcaldesa, este sábado llegaron al municipio refuerzos porque se estaban reclamando "para intentar acabar con la extracción de lodos en los garajes". Silvent ha indicado que los reyes y sus hijas "no han avisado a nadie. No han avisado a la alcaldesa, no han avisado a Policía", y a la Delegación del Gobierno "les han avisado cuando ya estaban aquí".



Según ha explicado, la mitad de Catarroja que han visitado los reyes es la zona más alta y está más operativa, los comercios han empezado a abrir y es donde está el mercado municipal. "Pero la otra mitad, que es la zona más poblada y es donde están los edificios altos, pasas por ahí y todo son furgones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y hoy domingo están trabajando mil efectivos del Ejército", ha subrayado.



Según ha explicado, cuando estaba gestionando la llegada de un fontanero para arreglar la rotura de una tubería en el Ayuntamiento le han empezado a enviar mensajes y vídeos informándole de la visita de los reyes y sus hijas.



La alcaldesa ha precisado que aunque está a menos de cien metros del lugar no se ha acercado porque le parecía "una falta de respeto totalmente porque -ha insistido- no se han puesto ni siquiera en contacto conmigo".



Las declaraciones de la alcaldesa contrastan con las manifestaciones de varios vecinos de Catarroja, que han destacado la cercanía que ha mostrado la familia real con ellos y han agradecido su visita. Algunos vecinos han expresado también a los reyes muestras de cariño con vivas tanto a Felipe VI como a la reina y sus hijas en particular