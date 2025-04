La Agencia Tributaria ve normal que el informe sobre el hermano de Sánchez no tuviera su logo

La directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, insiste en la normalidad del informe sin firma ni membrete sobre el hermano de Pedro Sánchez, una normalidad que los tres inspectores que la AEAT sostuvo que lo habían elaborado tras exigirle la juez aclaraciones negaron en sede judicial. Hasta ahora se había pronunciado sobre que estuviera sin firma. Pues bien, Fernández Doctor también le quita importancia a que el documento no tuviera el logo de la AEAT: "Da igual, nuestro anagrama se puede copiar".

"Al ser tres autores supongo que se equivocaron y no pusieron el membrete" ha sido la explicación que ha dado a lo sucedido en la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta el pasado 2 de abril, repreguntada por este asunto tras habérsele preguntado por si el informe se había realizado en realidad en la sede central de la AEAT en la calle de Infanta Mercedes en Madrid.

Fernández Doctor se ha remitido a las explicaciones que dio en el Senado sobre que esa información "se gestiona por el punto neutro judicial" y que "al principio, cuando los informes se hacían a mano, iban firmados, pero luego se envían a los juzgados entre 12 y 14 millones al año por este canal. A veces se firman, pero depende de cómo se solicite puede ir sin firma. El encargado de tratar con los tribunales lo manda y llama al Juzgado para asegurarse de que lo han recibido", ha detallado.

El pasado 18 de febrero la directora de la AEAT consideró sobre este asunto en su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre los tratos de Koldo García con el sector público: "Se le están buscando muchos pies a ese gato".

En una intervención preparada ante la pregunta del senador del PP Salvador de Foronda sobre el informe, Fernández Doctor desplegó una batería de datos sobre las distintas formas de colaborar que tiene el Fisco con los Juzgados, y cifró que fueron un total de 10,3 millones en 2023, de los que 12.363 fueron individuales. "En algunas delegaciones se firman y en otras no, y en la de Extremadura no se hace", aseguró. Una información que los propios altos cargos que luego se han presentado como autores han desmentido ante la juez.

Como novedad en la rueda de prensa de la Campaña de la Renta, repreguntada por qué el informe iba sin membrete, Fernández Doctor no ha visto nada anormal, a su juicio, "supongo yo", "se equivocaron, trabajaron tres personas y no lo pasaron a un papel oficial. Da igual que esté o no el anagrama de la AEAT, ya que se puede copiar", ha aseverado.

La AEAT remitió a la juez que investiga al hermano de Sánchez a principios de agosto un informe de 31 páginas en el que se trata de exonerar al hermano del presidente del Gobierno de irregularidades y delitos fiscales, sin firmar y sin membrete.

Los inspectores lo ven anormal

"Todos los informes que conozco llevan membrete y firma con NUMA, el número de la AEAT del funcionario". Así lo han trasladado inspectores de Hacienda y abogados que pleitean con el Fisco a Vozpópuli. Inspectores sienten "vergüenza", el motivo también a su juicio de que el autor haya preferido no firmar el documento.

Los tres altos cargos en la cúpula de la AEAT en Extremadura sólo lo firmaron después de que la juez reclamara el pasado 2 de septiembre a la AEAT la identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que lo emite.

Hacienda respondió que lo habían hecho los de mayor rango. En concreto, la inspectora Regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada Especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.

El pasado 8 de enero declararon como testigos-peritos y reconocieron que "no es normal" un informe de la AEAT sin firma ni membrete.

Cabezas Martín relató que sólo ha trabajado en este informe. Hurtado Valiño admitió que tampoco realiza informes cuando lo solicitan los juzgados.

Preguntado por la juez si es normal que el informe se presente sin nombre y justamente sean los tres altos cargos los que al final lo firmen, éste dijo que no es normal y que sólo ha hecho este informe. La delegada le pidió participar para interpretar el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre España y Portugal, añadió. La delegada reconoció que es el único informe que ha hecho en 2024.

Los tres negaron haber comprobado la información del iinforme, en respuesta a preguntas de la juez.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico trasladaron la sorpresa y las dudas de la juez sobre su autoría. Preguntó si nunca habían hecho labores de confirmación de la información en el informe. Los tres inspectores reconocieron que no han hecho comprobaciones sobre su residencia fiscal -no tenemos competencias, dijeron- y que desconocen dónde vive realmente el hermano del presidente del Gobierno sobre un informe que avala la residencia fiscal en Portugal.

La AEAT, comprometida

La Agencia se ha visto comprometida por la causa judicial en la que se investiga a David Sánchez, que le ha obligado a pronunciarse y a que se evidenciara que no le ha investigado.

El informe asume sin discusión que puede ser residente en Portugal aunque le empleara la Diputación de Badajoz en exclusiva y tenga en España su centro de intereses ecoómicos y familiares, con unos estándares a su favor que no aplica para profesionales y patrimonios a los que persigue.

Este viernes David Sánchez tiene que declarar de nuevo ante la juez.