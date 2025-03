Koldo pide al fiscal conocer si hay un acuerdo con Aldama y un alto mando de la UCO

Koldo García, exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, ha remitido un escrito a la Fiscalía General en el que solicita que se le de "información lo más detallada posible" sobre si existe o no algún tipo de acuerdo o colaboración entre la Fiscalía, el empresario Víctor de Aldama y un alto cargo de la UCO.



En el escrito, la defensa de Koldo García explica que "por declaraciones expresas y reiteradas" por Aldama como "por fuentes abiertas", y en el marco de los procedimientos judiciales en que están inmersos, "queda evidenciado la existencia de un pacto, un acuerdo", entre el fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Víctor de Aldama y un alto cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



Un acuerdo precisa que "se habría sustanciado-sufragado en una cita" en la sede de Anticorrupción y que "pasaba porque Aldama aportara documentación en su poder sobre la presunta red corrupta que implicaba a altos cargos del Gobierno y se autoinculpara en asuntos concretos sobre su participación en el caso mascarillas", si bien "lo cierto" es que el juez Leopoldo Puente "no cree a Aldama".



En este contexto, solicita "formalmente" a la Fiscalía General del Estado "información lo más detallada posible", que" no perjudique a la instrucción ni a la investigación", sobre ese posible acuerdo.



En concreto, pide que "aclare si existe o no algún tipo de acuerdo" o colaboración entre la Fiscalía, Aldama y dicho miembro de la UCO, una unidad cuyos agentes "son los que están interpretando y redactando los informes" solicitados por los instructores. Y que, en caso de que exista, se le informe, "como parte que podría verse perjudicada por el mismo", de los términos y detalles correspondientes a ese acuerdo, de si fue por tal acuerdo que Anticorrupción apoyó la puesta en libertad de Aldama y también que se identifique expresamente al agente de la UCO.



Esta última cuestión es importante, dice el escrito, para conocer si ese alto cargo de la UCO participa o dirige la investigación del caso Koldo ya que "eso podría afectar a su imparcialidad y neutralidad" en caso de que se confirme que ha estado colaborando con uno de los investigados en el procedimiento.



De no existir ese supuesto acuerdo, la defensa de Koldo entiende que las noticias publicadas al respecto serían falsas, por lo que considera que la Fiscalía estaría en la "obligación" de "llevar a cabo las medidas que estime oportunas" en aras de defender la institución que representa, así como el interés público.