'Kichi' a Pablo Iglesias: "No nos han podido teledirigir desde Madrid ni lo van a hacer"

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', tras la expulsión de Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, se ha dirigido a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero para decir: "No nos han podido teledirigir desde Madrid ni lo van a hacer. La defensa de los intereses de Andalucía se tiene que hacer desde aquí, con los pies clavaos en el territorio, con voces desde Andalucía, y no por caras y burócratas desde Madrid".

A pregunta de los periodistas, el alcalde gaditano ha manifestado que "desde Unidas Podemos Madrid se han intentado silenciar todas las voces territoriales que querían defender los intereses de un territorio". "Lo consiguieron en Galicia, haciendo fracasar la Marea Atlántica, lo intentaron con Cataluña y Valencia pero no han podido, y lo que les quedaba era Andalucía, que parece ser que lo han conseguido", ha añadido.

Por otra parte, ha señalado sobre la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete parlamentario del grupo Adelante Andalucía que asistió "con bastante perplejidad a la noticia" y ha expresado su "absoluto desagrado con la decisión que se ha tomado".

"Aprovecharse de una persona cuando está de baja de maternidad para clavarle un puñal por la espalda me parece villano, traicionero y no me parece propio de una persona de izquierda", ha afirmado.

En cuanto a una posible ruptura de IU en el proyecto Adelante Cádiz, donde forman parte del gobierno local, el alcalde ha descartado "absolutamente" que haya una ruptura y ha destacado la "responsabilidad de la gente de IU, que nuevamente antepone esta ciudad a todo. No hay siglas políticas, aquí lo que hay es Cádiz y los gaditanos". "Si IU tiene algo más que decir, serán ellos los que lo haga. Yo confío en que por el bien de esta ciudad ese acuerdo se mantenga, porque necesitamos un Cádiz de progreso y que avance", ha concluido.

Rodríguez y otros siete expulsados recurren

La ya diputada no adscrita, líder de Anticapitalista y hasta ayer presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, junto a los otros siete diputados que han sido expulsados del grupo parlamentario de la confluencia, han presentado un recurso en el Parlamento contra la calificación favorable de la Mesa que da amparo a su expulsión.

En concreto, argumentan indefensión, violación de sus derechos como parlamentarios y, además, avisan de que si este órgano rector "toma partido" por una de las fuerzas que componen Adelante, "y castiga por sus ideas a los ocho diputados expulsados, se dará la paradoja de que gozaremos de inmunidad fuera de la Cámara por las opiniones públicas que expresemos, pero estaremos perseguidos dentro del Parlamento".

El recurso, recogido por Europa Press, está firmado por Teresa Rodríguez, los hasta ahora portavoces adjuntos de Adelante, Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como a los parlamentarios Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo, que este miércoles pasaron a ser diputados no adscritos una vez que la Mesa respaldó por mayoría un escrito elevado por la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, donde, en nombre de Podemos, se les acusaba de tránsfugas y proponía su expulsión del grupo de la confluencia.

Estos ocho diputados piden en su recurso que la Mesa reconsidere la calificación favorable y la "inadmisiblidad" del escrito que presentó Nieto y, de esta manera, que se ordene la "inmediata suspensión" del mismo, y todo "por inadecuación a lo dispuesto en el Reglamento y a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)".

En concreto, argumentan que Nieto "carece de legitimidad" tanto para lo que declaraba en el texto en el que solicitaba la salida de estos diputados, "como para lo que instaba", así como defienden que "no es la forma ni en el fondo el procedimiento adecuado para lo solicitado" de manera que la calificación favorable de la Mesa incurre en "una grave e irreparable violación de los derechos que como diputados tenemos reconocidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento".

En una entrevista en La Sexta, Teresa Rodríguez ha reconocido que no se esperaba la "jugada" que, a su juicio, le hizo la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, cuando registró un escrito en el Parlamento en nombre de Podemos en el que se les acusaba de tránsfugas y que ha terminado obteniendo el visto bueno de la mayoría de la Mesa de la Cámara, que ha respaldado la salida de estos ocho diputados del grupo de Adelante para situarlos como no adscritos.

Rodríguez ha explicado que ha intentado contactar sin éxito con Iglesias, aunque entiende que en la circunstancia en la que está el país el vicepresidente segundo del Gobierno "no dedique mucho tiempo a la interna de la organización", si bien espera una explicación porque fue "su palabra la que me traje de Madrid" tras su salida de Podemos y para saber "qué ha pasado para que el acuerdo que alcanzamos se rompa de forma unilateral porque le conviene al aparato del PCE de Andalucía".

Un movimiento inesperado

La líder de Anticapitalistas ha rechazado las acusaciones contra ella porque, como ha recordado, en febrero llegaron a un acuerdo amistoso con Iglesias. "Decidimos abandonar esa pelea interna, no presentarnos a la siguiente Asamblea andaluza y, a cambio, había un respeto muto a las posiciones, tanto políticas como institucionales, y lo hicimos con cámara, luz y sonido para que todo el mundo supiera que había otra forma de separarse cuando hay discrepancias políticas", ha explicado en declaraciones recogidas por la Cadena Ser.

Rodríguez asegura que Podemos y su dirección quiere quitar de en medio a Anticapitalistas porque está preparando el terreno para un cogobierno con Susana Díaz. "No quieren una fuerza andaluza independiente del Gobierno central que, apoyando las medidas positivas, también sea crítica con el tratamiento que Andalucía, por ejemplo con la financiación autonómica", indica Rodríguez.