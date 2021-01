La Justicia defiende a los votantes del 1-O como "resistencia civil no violenta"

La Audiencia Provincial de Barcelona ha tumbado el intento de varios policías nacionales que pedían imputar a los votantes del 1-O tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas. En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, los jueces defienden que los participantes en el referéndum ilegal buscaban impulsar “un movimiento de resistencia civil no violenta”.

“Los propósitos de los ciudadanos que el 1 de octubre de 2017 acudieron a votar a los colegios electorales en el denominado referéndum convocado por el Gobierno autónomo de Catalunya no era el de denigrar el principio de autoridad que ostentaban los agentes de policía”, dice el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal fechado el 11 enero.

El tribunal formado por los jueces Eduardo Navarro, Myriam Linage y Carmen Guill (ponente de la resolución) rechaza por tanto la pretensión de cinco agentes de Policía Nacional investigados en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona por causar lesiones a votantes. Los policías pedían incorporar a la causa la sentencia del Tribunal Supremo que en octubre de 2019 impuso condenas de hasta 13 años de cárcel a dirigentes secesionistas.

Recuerda la sentencia que absolvió a Trapero

A esta petición se sumó también el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), sindicato que integra a los principales mandos del Cuerpo y que ejerce la defensa de varios agentes antidisturbios investigados por el 1-O. Querían que se citase a los votantes como investigados por sedición o resistencia, pero el juez de instrucción, Francisco Miralles, lo rechazó y ahora la Audiencia Provincial confirma esta decisión.

Los jueces destacan que los policías “pretenden los recurrentes la imputación general de todos los ciudadanos” cuando la sentencia del Supremo “se dictó en el marco de un procedimiento contra los líderes políticos y sociales del movimiento independentista”. Además, el auto aprovecha para recordar que la sentencia del alto tribunal no es la única relacionada con el procés. Alude a la que dictó la Audiencia Nacional para absolver al mayor José Luis Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra.

Destaca que “aunque el Tribunal Supremo había considerado que los Mossos d’Esquadra habían sido parte coadyuvante en la celebración del referéndum ilegal", la Audiencia Nacional consideró que "la prudencia no puede ser considerada como una cooperación a la sedición. El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos no podía ser la solución".

"Libertad de expresión"

Insiste el auto que el deseo de los votantes del 1-O era “poner en marcha, como herramienta político social, un movimiento de desobediencia o resistencia civil no violenta que impactara en la opinión pública en busca de un cambio sociopolítico que facilitara la defensa de los fines independentistas provocando a la postre un cambio de legalidad”.

A su juicio, expresaban su derecho a la libertad de expresión “en busca de un impacto, siquiera simbólico en la sociedad y la política española”. “Cabe admitir su tolerancia como forma excepcional de participación política (...) Entendemos no transgredieron con su modalidad concreta de acción el orden institucional rebasando sus límites que han de permanecer en el ámbito de la protesta no violenta y el respeto a la instituciones, ampliando el horizonte de la participación política en democracia”. Contra este auto no cabe recurso.

Más de tres años después de aquellos acontecimientos, cientos de denuncias de particulares se reparten por juzgados ordinarios de Cataluña. El que más investiga es el Juzgado de Instrucción número 7, que mantiene abiertas una treintena de piezas separadas. Cada una corresponde a un colegio electoral donde se denunciasen incidentes. En concreto, la causa en la que están investigados los policías que pedían imputar a los votantes es la pieza 11, correspondiente a los hechos acaecidos en el colegio Ramon Llul de la ciudad condal.

En ese centro es donde resultó herido por un bolazo de goma Roger Español, quien perdió un ojo a consecuencia del impacto. Según informó ElNacional.cat, acude a estas elecciones autonómicas del 14-F como candidato a presidir la Generalitat por un partido llamado Coalició De Represaliades (CDR). Antes estuvo en las filas del partido de Puigdemont donde se presentó a las elecciones al Senado sin éxito.