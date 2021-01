El TSJC se inclina por mantener el 14-F por fraude de ley en el decreto del Govern

La Sección 5 de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) está valorando anular el decreto del Govern que abría la puerta a celebrar los comicios el 30 de mayo por motivos de fraude de ley. De esta forma, se mantendría de forma definitiva la votación el 14 de febrero, como inicialmente estaba previsto.

Según las fuentes consultadas, en las dos interlocutorias del tribunal sobre las medidas cautelares ya se "dan pistas" del fondo de la cuestión al haber admitido medidas cautelares "inaudita parte". Es decir, sin dar audiencia a la Generalitat, el tribunal adoptó dichas medidas en base a alegaciones y pruebas que consideró bien fundadas y motivadas.

"Esto es lo excepcional de este caso. No suelen aceptar las medidas cautelares sin antes notificarlas a la otra parte [la Generalitat]. El hecho de que en este procedimiento no lo hayan hecho es que ven de forma muy clara que hay argumentos de derecho para no hacerlo", explican estas fuentes.

La sentencia se hará pública antes del 8 de febrero, una vez iniciada la campaña electoral. Esto significa que los partidos deberán hacer campaña a partir del 29 de enero y que el Ejecutivo catalán deberá reactivar el proceso electoral sin saber si los comicios se van a celebrar hasta una semana antes de la fecha electoral. No obstante, según apuntan las fuentes consultadas, no parece que el TSJC tome una decisión muy diferente a la que ha tomado hasta ahora con las consecutivas resoluciones de medidas cautelares.

Fraude de ley

Por fraude de ley se entiende que el decreto del Govern para posponer las elecciones el próximo 30 de mayo no se ajusta a derecho. Entre las razones principales, y según se desprende de los recursos presentados, el Govern no está usando en su decreto la ley correctamente, por falta de competencias de Pere Aragonès como presidente en funciones una vez el Parlamento está disuelto, o por razones de vulneración de derechos fundamentales.

"No es una cuestión de interpretaciones, sino que el decreto no se ajusta ni a la Constitución ni al Estatut porque al desconvocar unas elecciones está vulnerando derechos fundamentales como el de participación política", añade Celia Cánovas, abogada que ha presentado el recurso en nombre de Izquierda en Positivo. Y es que, a diferencia de los aplazamientos en el País Vasco o Galicia, el decreto catalán no suspendía la cita electoral sino que la desconvocaba.

Motivos sanitarios

De los cinco recursos presentados -Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres, un particular del abogado Josep Asensio, Izquierda en Positivo e Impulso Ciudadano- el TSJC resolverá en primera instancia los que apelan a derechos fundamentales. El resto, por vía ordinaria, no se resolverán hasta abril o mayo, asumen las fuentes consultadas.

Las resoluciones sobre las cautelares evidencian que se han tomado en base a criterios que no son solo de índole sanitaria. Pese a que estas interlocutorias no entran en el fondo de la cuestión, sí que asumen algunos de los argumentos de los recursos presentados por motivos como que el decreto del Govern afecta al sufragio pasivo y activo de los catalanes. En este caso, tales defectos no serían subsanables.

Como informó Vozpópuli, el Ejecutivo catalán hizo públicos de forma extrajudicial -antes de que se abriera el plazo para las alegaciones- los informes sanitarios en los que se asentaba su decisión. Mientras que los motivos sanitarios pueden ser corregidos si se justifican en base a los datos epidemiológicos, el problema que observan las fuentes consultadas es que no hay manera de corregir los que afectan a derechos fundamentales o a la falta de competencia del president porque el decreto en si falla en el fondo y en la forma.

¿Nuevo decreto?

La Generalitat ha informado que defenderá su decreto hasta el final al considerar que tiene "base legal". La posibilidad de que dicten un nuevo decreto que enmiende los errores del decreto impugnado es factible, pero tendría muchos visos de no prosperar, afirman las fuentes consultadas. "Cualquier particular podría impugnarlo de nuevo, porque el problema de fondo no son los criterios sanitarios sino la falta de competencias para desconvocar y volver a convocar elecciones".

El primer decreto de convocatoria electoral, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de diciembre, fijaba las elecciones el 14 de febrero. En este caso, Pere Aragonès tenía competencias para hacerlo porque se trataba de un "acto debido" por Ley por la inhabilitación de Quim Torra y la falta de nuevo presidente titular y no del ejercicio de un poder propio de convocatoria. El siguiente decreto 1/2021, de 15 de enero, no obstante, se dictó con el Parlamento disuelto y se extralimitarían las competencias del vicepresidente.

Sigue abierta, según apuntan algunos juristas, la posibilidad de que se dicte un nuevo decreto no de anulación de la convocatoria del 14 de febrero, sino de suspensión del proceso electoral actual por causas sanitarias y de fuerza mayor. En este caso, se debería proveer nueva fecha para su reactivación que fuera pactada con el resto de partidos y avalada por la Junta Electoral Central.