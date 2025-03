La justicia pide 4 años y 9 meses a Ancelotti por defraudar más de 1 millón a hacienda

Un total de 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), esa es la cantidad que la Audiencia Provincial de Madrid acusa a Carlo Ancelotti de haber defraudado a Hacienda. La acusación considera que estos rendimientos, que son derivados, no de su sueldo, si no de la explotación de su imagen no fueron declarados.

Además, creen que a través de un complejo entramado de sociedades que estaban domiciliadas fuera de nuestro país ocultó estos grandes ingresos. Es decir, acusan al entrenador italiano de intentar ocultar su condición de beneficiario real, algo que va en contra de las normas españolas.

El representante del Ministerio, que imputa al acusado dos delitos contra la Hacienda Pública, a pesar de que la Agencia Tributaria recuperó la deuda mediante embargo, y además, el acusado enfrenta multas por un total de 3.186.237 euros.

El juicio está programado para el 2 de abril, el próximo miércoles.