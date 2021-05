La defensa del ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y del ex consejero Raül Romeva, condenados en la causa del 'procés' independentista en Cataluña, no contestará al requerimiento de informe sobre sus indultos realizado por el Tribunal Supremo, que este miércoles les dio cinco días de plazo para que alegaran lo que consideren conveniente acerca de esta petición.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de su defensa, que indican que este trámite de audiencia a los condenados no está previsto en la Ley de Indulto, por lo que no tiene previsto responderlo.

Tampoco contestará al Supremo la defensa del condenado por desobediencia y también ex consejero del Govern de Cataluña Carles Mundó, cuyo abogado recuerda a Europa Press que actúan en consonancia con la actitud pasiva que esta parte ha venido manteniendo respecto a este expediente.

La defensa de los ex consejero Josep Rull, Jordi Turull y del ex presidente Assemblea Nacional Catalana (ANC) está valorando la presentación del informe, al igual que lo hace la de la ex presidenta del Parlament Laura Arderiu y de la ex consejera Dolors Bassa, todos ellos condenados a penas de cárcel por un delito de sedición.

Por su parte, e presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, rechazó este miércoles la posibilidad de recibir el indulto. "No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto", manifestó.