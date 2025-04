Junqueras da un paso más en su chantaje a Sánchez y exige ahora el aeropuerto del Prat

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado una "gobernanza catalana" del Prat y los otros aeropuertos catalanes, una reivindicación que ha dicho que gana relevancia en el momento actual de "incertidumbre" por los aranceles de Estados Unidos. Así se ha expresado este sábado el líder republicano en una comparecencia junto a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en el Consell Nacional de Esquerra.



Junqueras ha hecho referencia al impacto de los aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, y ha pedido a los gobiernos que sepan "estar al lado de la economía productiva, de las empresas, de los autónomos y de los trabajadores". En este contexto internacional "lleno de dificultades e incertidumbres", Junqueras ha afirmado que toma relevancia el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, del que ha dicho que no quiere ampliaciones de pistas, sino una "gobernanza catalana".



"Cataluña tiene derecho a tomar decisiones que afectan a sus infraestructuras, a su relación con el mundo y a su modelo económico", ha resaltado. En este contexto, el presidente de ERC ha hecho "un llamamiento al conjunto de agentes políticos, económicos y sociales para que se comprometan a garantizar una gobernanza catalana del aeropuerto del Prat y de los otros aeropuertos". Junqueras ha subrayado que ERC "no quiere una ampliación de las pistas del Prat", sino "la construcción de una terminal satélite que permita reducir el tiempo de la rodadura de las aeronaves y la contaminación, y facilite el acceso de los pasajeros a los aviones", así como mejores conexiones ferroviarias con los aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava.



Por su parte, Alamany ha subrayado que Esquerra reclama también el traspaso de Rodalies: "Cataluña no puede soportar más dictados de Madrid, no podemos quedarnos encerrados en un vagón esperando respuestas. Queremos gestionar todas nuestras infraestructuras y reducir el peso del Estado", ha dicho.