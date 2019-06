"Lo que pasó en Cataluña fue un golpe de Estado". De esta forma tan contundente ha descrito la Fiscalía del Tribunal Supremo los hechos que se enjuicia en torno al procés. El fiscal Javier Zaragoza ha abierto el turno del informe final del Ministerio Público donde ha defendido que no es posible hablar de "violencia pacífica" respecto a lo que sucedió en el otoño de 2017.

"No hay democracia sin ley". Zaragoza ha advertido de que primar la voluntad popular por encima de la ley ha sido el origen de "funestas experiencias históricas" que no se pueden repetir. "Era un ataque contra el orden constitucional por eso no puede ser sedición. No hace falta armas ni militares", ha dicho.

"Para la rebelión no hace falta que sea grave ni violenta”, ha insistido el representante el ministerio público, quien ha ironizado acerca de la versión de los acusados después de cuatro meses de juicio en los que ninguno de los acusados ha reconocido los hechos que les imputan: “Parece que fue un mal sueño”.

A su juicio, había tres pilares. El primero era el parlamentario, presidido por la acusada Carme Forcadell, quien desatendió los mandatos judiciales. El segundo era el poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno de la Generalitat al que ha calificado como "el maquinista" del procés y quien impulsó la convocatoria del referéndum.

El tercer pilar fueron las asociaciones civiles, "una de las armas imprescindibles". Esa movilización popular se concentró, según la Fiscalía, en la ANC y Omnium encabezadas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los dinamizadores para que se pudiera votar e impedir la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.

Participación de Junqueras

A la hora de valorar la participación del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras recuerda que fue quien presentó, junto al "procesado rebelde" Carles Puigdemont, la pregunta para el referéndum el 9 de junio de 2017. Asumió el decreto de convocatoria del referéndum y el envió de fondos para sus celebración. Fue advertido por el Tribunal Constitucional hasta en ocho ocasiones", ha recordado Zaragoza.

El Ministerio Público se ha referido a documentos como la agenda Moleskine en la que se citaban reuniones y que ofrecen la existencia de un núcleo duro, un "sanedrín", donde estaban los acusados. No ha querido extenderse en las reuniones previas al 1-O con los Mossos d'Esquadra, que "dejan claro" que la policía autonómica recomendó desconvocar la consulta por el riesgo a que se produjeran actos violentos.

Sobre el exconseller de Interior, Joaquim Forn, la Fiscalía ha destacado que fue advertido hasta en cinco ocasiones por el Tribunal Constitucional. “Conocía perfectamente que avanzar en el referéndum era una actitud delictiva desde el principio hasta el final”, ha dicho el fiscal, quien ha leído las distintas declaraciones públicas que hizo el acusado antes del 1-O mostrando su apoyo a la celebración de la consulta.

Papel de los Mossos el 1-O

Se ha detenido especialmente en una manifestación ante los medios en la que Forn garantizaba que habían hecho “un plan para garantizar que los ciudadanos puedan votar”. Zaragoza no ha dudado de que ese "era el plan de los Mossos sobre los que tuvo control en todo momento". “La prefectura de los Mossos puso en marcha un plan para simular que se cumplía el mandato judicial y, en segundo lugar, facilitar la consulta como querían los dirigentes de la Generalitat”, ha manifestado.

"Yo creo que todo el diseño de los Mossos fue un montaje, la trampa estaba en sustituir el fallo del auto Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (que pedía impedir el referéndum) por seis palabras de los fundamentos jurídicos donde se pedía preservar la convivencia ciudadana. El fraude estaba en haber diseñado unas pautas que impedían cerrar los centros si como estaba previsto había murallas para cerrar los centros. Ha recordado que los antidisturbios fueron destinados a otros menesteres, entre otras cosas, vigilar un partido en el Camp Nou que se jugó sin público.

La Fiscalía defiende así su acusación por rebelión que contempla peticiones de condena que van hasta los 25 años en el caso del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.