Jufresa, el abogado “no independentista” tras los indultos del procés que reniega de Torra

El Gobierno comenzará la semana que viene a tramitar el indulto de los líderes del procés a petición de un abogado catalán llamado Francesc Jufresa (1953, Barcelona). Es un veterano del Derecho Penal con décadas de experiencia. En conversación con este periódico, dice no ser independentista pero sí "más catalanista que los que se llenan de esteladas". Elogia a Josep Tarradellas, reniega de Jordi Puyol porque “estuvo 40 años cobrando comisiones” y no concibe tener un presidente como Quim Torra.

Según el Ministerio de Justicia, la suya fue la primera petición de indulto que se registró. Al departamento que dirige Juan Carlos Campo le consta su solicitud desde el 9 de enero, aunque Jufresa matiza que la envió el 23 de diciembre. Pedía el indulto para los 12 condenados por sedición porque considera que no fueron sometidos a un proceso justo en el Tribunal Supremo.

-¿Tiene usted relación con los condenados?

-"Yo tengo relación con todos porque en Cataluña és un país petit i ens coneixem tots (es un país pequeño y nos conocemos todos). Pero no he hecho esto por indicación ni por petición de ninguno de ellos. Lo he hecho por mi conciencia personal, jurídica y política, no para que nadie me dé las gracias".

Hace dos años estampó su firma en un manifiesto junto a un centenar de juristas, entre ellos Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos. Pedían al entonces presidente, Mariano Rajoy, que tomase medidas para impedir que Quim Torra llegase a tomar posesión como presidente de la Generalitat. “¿Sabes por qué lo firme? Porque no concibo que un presidente de la Generalitat diga que los españoles son como bestias sanguinarias”.

Pide actuar contra Consuelo Madrigal

“Pedí por favor que hicieran algo porque yo no podía tener un presidente así. Esto no tiene nada que ver con que yo sea anticatalanista. Yo soy más catalanista que cualquiera que llene las paredes de esteladas. Yo soy de verdad. Para mi el catalanismo es lo que hizo Terradellas cuando volvió a España y consiguió restaurar la Generalitat republicana, no lo que hizo Pujol, que estuvo 40 años cobrando comisiones”.

Jufresa se arranca nada más descolgar el teléfono: “Esta historia de esta prisión es una cuestión que es cada vez más sangrante. Es una historia siniestra por cómo se ha llevado este proceso. Y ayer las declaraciones que hizo en no sé qué canal el fiscal de Sala del Tribunal Supremo el señor Navajas explicando que ha sido presionado por la señora Consuelo Madrigal, que casualmente es la jefe del equipo de fiscales que acusó en el juicio del procés, que la sitúa en un delito grave…”.

Tienen que sacar a estos hombres de la prisión. En Cataluña lo agradeceríamos mucho

A su juicio, “la presión de un funcionario público como es un fiscal sobre otro fiscal en un asunto que tiene que elaborar un informe muy importante relativo al ejercicio de su función es un delito de tráfico de influencias, si no más cosas. Es gravísimo porque este señor lo ha dicho con publicidad por lo que habría que actuar de oficio”. Hace alusión a las declaraciones en Onda Cero del número dos de la Fiscalía, Luis Navajas, quien denunció haber recibido presiones de la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal para que informara a favor de investigar penalmente al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.

Pidió indultar al Barça

Jufresa es un personaje conocido en Cataluña. Ha participado en el programa de máxima audiencia que TV3 emite los sábados por la noche llamado FAQS (Preguntes Freqüents). También ha dado sus puntos de vista en otros formatos sobre otras cuestiones como cuando en 2018 comentó en Sálvame (Telecinco) los problemas de Isabel Pantoja para entrar en EE.UU. En su día solicitó también que el Gobierno indultase al Fútbol Club Barcelona tras su condena por delitos fiscales derivados del fichaje de Neymar.

“Me defino como un abogado penalista vocacional que por suerte o por desgracia en los 40 años que he ejercido he estado en muchísimos asuntos, entre comillas, de Estado. He estado en GAL como acusador particular, en Filesa… y fruto de todo esto tengo un gran respeto por la Justicia y el Estado de Derecho y lo que ha pasado con el juicio del procés me produce un doble dolor como jurista y como catalán”.

Cuestiona el papel del presidente del tribunal, Manuel Marchena, “que se tendría que haber abstenido por lo que dijo Cosidó”. Se refiere al whatsapp que mandó el exportavoz del PP en el Senado tras pactar con el PSOE que Marchena fuese presidente del Tribunal Supremo porque de ese modo podrían controlar “por detrás” la Sala de lo Penal del alto tribunal. “Tienen que arreglarlo rápidamente como sea, tienen que sacar a estos hombres de la prisión que, además, en Cataluña lo agradeceríamos mucho”, concluye.

Cuestiona también que el juez que instruyó la investigación en el alto tribunal por el desafío soberanista, Pablo Llarena, renunciase a que Alemania entregase al expresidente huido, Carles Puigdemont, solo por un delito de malversación. “Por lo que voy viendo, no nos podemos considerar un Estado de Derecho consolidado”, estima.

-Pero en este proceso han intervenido más actores que Madrigal, Marchena o Llarena. En el propio tribunal había siete jueces.

-"Sí claro, claro... Si quieres te sumo más cosas, cómo trocearon absurdamente este proceso. Te recuerdo que aún no sabemos si absolverán a Trapero, el jefe de los Mossos, por los mismos hechos (fue juzgado en la Audiencia Nacional). Es que es todo un despropósito judicial. El Estado, que tan convencido está, lo tendría que haber hecho bien. Como no lo hicieron bien, pongan a esta gente en libertad, déjenles volver a la política y solucionemos las cosas políticamente, no con alcaldadas judiciales".

Su escrito de petición

Su escrito de petición de indulto al que ha tenido acceso Vozpópuli consta de siete folios en los que considera “discutible” la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar a los responsables del desafío soberanista de otoño de 2017 en Cataluña. Alega que algunos de ellos estaban aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que el hecho de que a la cúpula de los Mossos d’Esquadra se le juzgase en la Audiencia Nacional puede dar lugar a sentencias contradictorias. Añade que el tribunal estimó mal el grado de la pena y las condenas tendrían que haber sido en todo caso de entre cinco y diez años de cárcel.

-¿No cree que las penas de prisión deben tener un sentido reparador del daño causado?

-“Esencialmente tienen que tener una función de resocialización. Aparte, sí que tienen que tener una función de ejemplaridad, de reparación del daño. Yo lo que digo es que este juicio se ha hecho mal. Considero que son inocentes”.