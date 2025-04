Una jueza destapa 56 errores en la Lotería de Navidad 2021: "Se cantaron premios que nunca existieron"

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha reconocido la existencia de 56 errores en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2021. La resolución, considerada pionera en España, da la razón a la abogada catalana Olga Majoral Bustos, quien llevó a los tribunales lo que califica como “un problema sistémico” en uno de los eventos más seguidos por los ciudadanos. A pesar del fallo favorable, la sentencia no contempla indemnizaciones para quienes, tras escuchar a los niños de San Ildefonso cantar su número, creyeron ser agraciados.



Majoral detectó que hasta 56 números fueron anunciados como premiados -con 100 euros al décimo- pero nunca aparecieron en la lista oficial publicada por Loterías y Apuestas del Estado. Aunque esta cifra representa solo el 3,1% de los 1.794 premios menores (o “pedreas”), para los afectados supuso un duro golpe económico y emocional. “Estamos hablando de casi 10 millones de euros en premios que se publicitaron, pero que nadie pudo cobrar”, explicó la abogada en una entrevista para Cataluña Radio.



Uno de los casos más sonados es el del número 59395, cantado como premiado, del cual una empresa de Rubí había comprado 52 décimos para repartir entre empleados y clientes. Otro caso similar ocurrió con el 29281, del que una empresaria catalana tenía 74 décimos. Ambos números fueron escuchados en directo durante el sorteo, pero más tarde no figuraban en la lista oficial, lo que impidió cualquier intento de cobro.



Tras una reclamación administrativa rechazada por Loterías, Majoral decidió acudir a los tribunales. La sentencia concluye que, si bien es comprensible el error humano en un sorteo de gran escala, la responsabilidad recae en los interventores y supervisores de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), quienes debían detectar y corregir esas equivocaciones en directo. Según la jueza, no lo hicieron, lo que constituye una negligencia clara.



“Este no es un bingo de pueblo. Es un sorteo en el que se reparten millones de euros y debe garantizarse la máxima transparencia y rigor”, sentenció Majoral, quien recordó que estas irregularidades no son puntuales. “Llevamos desde 2017 detectando lo mismo, año tras año”, afirmó.



Pese al reconocimiento de los errores, la resolución judicial no obliga a Loterías a pagar compensaciones ni a modificar su reglamento. El criterio legal se mantiene: solo los números reflejados en los alambres y en la lista oficial tienen validez, aunque hayan sido cantados erróneamente durante el sorteo. Para Majoral, sin embargo, la sentencia marca un antes y un después. “Se ha establecido un precedente judicial que pone en tela de juicio la fiabilidad del sistema actual”, concluyó.