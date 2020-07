Un juez de Madrid investiga a Podemos tras la denuncia del abogado despedido

El titular del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha abierto diligencias genéricas contra Podemos tras la denuncia presentada por el exabogado del partido José Manuel Calvente por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.

Según confirman a Vozpópuli fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Calvente no interpuso una denuncia ante el Juzgado, sino que lo hizo ante la Guardia Civil. Ahora, tras aceptar la causa, el juez le reclama para ratificar la denuncia, puesto que presenta indicios de una posible infracción penal.

Los hechos denunciados afectan a casi toda la cúpula del partido de Iglesias, ya que en la denuncia se citan episodios como la contratación de una agencia de comunicación, Neurona Consulting, para la campaña de las municipales de 2019, antes de que esta compañía fuese constituida, tal y como adelantó Vozpópuli.

Además, en el auto se menciona el pago de las obras de reforma de la sede central de la formación y la existencia de una supuesta caja de solidaridad en la que se incluían donaciones de dirigentes que se habría utilizado como una 'caja B', señala el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial y cuya información ha sido confirmada por este medio.

50.000 euros para su supuesto proyecto social

De esta manera, el juez del caso ha remitido a la Policía Nacional el caso para que investigue una operación sospechosa que habría tenido lugar a finales del pasado año 2019. En concreto, una entidad llamada #404 Comunicación Popular pidió 50.000 euros a la supuesta 'caja B' de los 'morados' para iniciar, supuestamente, un proyecto social.

El solicitante de esa cuantía no aparece registrada ni tiene administrador, solo perfiles en las redes sociales, por lo que el magistrado ha pedido a la Policía Judicial que realice las gestiones oportunas para determinar la persona jurídica que solicitó esa cantidad de dinero.

El abogado fue despedido por Podemos a principios de diciembre pasado junto a su compañera Mónica Carmona tras denunciar internamente una larga lista de irregularidades. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación aseguró que iba a presentar ante la Justicia todas las pruebas de las que disponía para que se investigase si existe una trama de sobresueldos y corrupción en la formación morada.

El letrado explicó entonces que él y su compañera Mónica Carmona recopilaron una "serie de irregularidades" sobre el funcionamiento interno del partido, que iban a ser "objeto de querella e investigación judicial". "Nos convertimos en personas peligrosas para Podemos y nos cesan", sentenció a la vez que amenazó con desvelar irregularidades, también, en las votaciones internas y hablar de sobrecostes.

La formación señaló entonces que el ex coordinador del equipo jurídico del partido había sido despedido por un presunto acoso a la ex abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez García. Sin embargo, tal y como recoge este medio, la Fiscalía no aprecia ningún indicio de la comisión de este delito y pide su archivo.

Citación de Calvente

La declaración de Calvente está prevista que se realice el 29 de julio, antes que la de otras ex miembros de Podemos como la exjefa de servicios jurídicos del partido y actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo; y la exresponsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, previstas ambas para el 15 de septiembre. Todos ellos como testigos.